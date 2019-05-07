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Eski Uşak Belediye Başkanı FETÖ'den hakim karşısında

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılandığı davada, tanık ifadeleri alındı
 07 Mayıs 2019 13:46
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Eski Uşak Belediye Başkanı FETÖ'den hakim karşısında

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmasına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, Ömer Oktay Akarca, avukatları ile tanıklar eski AK Parti Uşak İl Başkanı Hilmi Alper, eski AK Parti Uşak Belediye Meclis Üyesi Serhat Eren ve eski Uşak Belediyesi çalışanı Hasan Hüseyin Kural katıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan tanık Onur Meşe ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, tanık ifadeleri alındı.

Tanık Onur Meşe, Ali Erdoğan'ı tanımadığını, FETÖ ile ilişkisini bilmediğini söyledi.

Hilmi Alper, Ali Erdoğan'ı Uşak'ta belediye başkanlığı yaptığı için tanıdığını belirterek, sanıkların FETÖ ile ilişkisi olduğunu bilmediğini ifade etti.

Tanıklardan Serhat Eren ise Ali Erdoğan'ın 2014 yerel seçimlerinde FETÖ'ye karşı AK Parti'yi desteklediğini dile getirerek, bu örgüt ile ilişkisi olmadığını savundu.

Hasan Hüseyin Kural da 5 yıl Ali Erdoğan'ın makam şoförlüğünü yaptığını, bu süreçte sanığın FETÖ ile ilişkisi olduğuna ilişkin bir olaya tanık olmadığını dile getirdi.

Ali Erdoğan ise tanık beyanlarına katıldığını ifade etti.

MHP'den belediye başkanı seçildiğini kaydeden Erdoğan, "Hep devletin yanında oldum, devletin kaynaklarını FETÖ'ye karşı korudum. 18 ay haksız yere cezaevinde kaldım, 3 yıldır süren davanın sona ermesini istiyorum. FETÖ ile hiçbir zaman ilişkim olmadı. Ülkücü bir siyasetçiyim. Siyasi bir hesaplaşma yüzünden yargılanıyorum." dedi.

Aysun Erdoğan ise suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca ise herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olmadığını savundu.

Ali Erdoğan'ın avukatı Hüsnü Şahin Bülbül, müvekkiliyle ilgili iddiaların somut delillere dayanmadığını ileri sürerek, yargılamanın bir an önce sona ermesini istedi.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı. Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Yılmaz, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 23 Ağustos'ta tutuklanmış, Ömer Oktay Akarca ise sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 29 Ocak 2018'de görülen ilk duruşmada Erdoğan ve eşi tahliye edilmişti.

Tuncay Yılmaz'ın ise dosyası ayrılmış başka davada yargılanmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı
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