1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, ALES/1 soru ve cevaplarını yayımladı.
 07 Mayıs 2019 13:52
Yazdır
ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı

2019-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

05 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MBSTS cevap kağıtları erişime açıldı
07 Mayıs 2019 13:42		 2019 KPSS puanıyla, B grubu alıma başvuru yapılabilecek mi?
07 Mayıs 2019 11:08
Madende hayatını kaybeden 44 kişinin yakınına atama
06 Mayıs 2019 14:56		 2019 KPSS puanları hangi alımlarda kullanılacak?
06 Mayıs 2019 11:44
Adalet Bakanlığına yakın zamanda personel alınacak denmişti, 2 ay geçti
05 Mayıs 2019 16:21		 KPSS ve ÖABT'de en çok sorulan 33 soru ve cevabı
03 Mayıs 2019 17:09
OGM alımında sözlü sınav Bakan'a soruldu
03 Mayıs 2019 12:18		 ÖABT ve KPSS ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı
03 Mayıs 2019 11:52
Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
03 Mayıs 2019 08:24		 Kırıkkale'deki tuz tesisinde 500 kişi istihdam edecek
02 Mayıs 2019 22:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:19 - Eskişehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı15:17 - Ünlü işadamlarına FETÖ'den hapis cezası istendi15:11 - Yabancıların en çok konut aldığı ilimiz15:07 - Türk askerine 5 aylık S-400 eğitimi15:03 - Çanakkale'de dolu meyve ve buğdaylara zarar verdi14:53 - Bartın'daki FETÖ davalarında 1 sanığa hapis14:50 - Temelli: YSK, 36 gün boyunca bu halkı oyaladı14:47 - Eskişehir'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası14:43 - 'Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı'14:38 - İstanbul'da yağmur etkili oluyor
14:34 - Sağlık Bakanlığı, bölge hizmet gruplarını güncelledi14:29 - Sınırda yakalanan MLKP şüphelisi 2 kişi tutuklandı14:25 - Antalya Adliyesinde sınırları aşan SEGBİS bağlantısı14:22 - KKTC'de 3 polis FETÖ'den ihraç edildi14:18 - Türkiye kendi kıta sahanlığında sondaj yapıyor14:17 - Yurt içinden 9 milyon kişi seyahate çıktı14:09 - Bilgisayar işletmeninin özel hizmet tazminat oranı hangi halde 55 olur?14:09 - YSK, sandık başkanı ve üyelerin seçime nasıl hile karıştırdıklarını delillendirmeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayattan soğutan şeyler 4
eczane 1
bilemiyorum altan bilemiyorum 3
let the linç begin 1
keşke yunan galip gelseydi ne hilafet yıkılırdı,ne şeriat kaldır 2
göksel gümüşdağ 1
pıslı 1
jet imam 6
Venezuela 1
game of thrones izlemek için izin almak 2
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam