Muş'ta PKK operasyonu 14 gözaltı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 14 sığınak kullanılamaz hale getirildi
|07 Mayıs 2019 13:54
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Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda 14 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20 Nisan-6 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan 10, "terör örgütü propagandası" suçundan 3 ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, tabanca ve buna ait şarjör, 247 silah mühimmatı, 5 mutfak tüpü, 6 büyük pil, 12 volt 2 akü, 10 metre elektrik kablosu, 20 metre naylon branda, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilen operasyonda, tespit edilen 14 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
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