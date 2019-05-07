Erdoğan: AK Parti az farkla kazansaydı, ensemizde boza pişirirlerdi

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.

Seçim sonuçlarını milli iradeye olan teslimiyetimiz sebebiyle saygıyla karşılamaya hazırdık. Bu seçimlerin en tartışmalı konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olmuştur. İstanbul seçimlerinde organize bir yolsuzluk, tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedildi. Gözümüzün önünde tüm çıplaklığıyla duran usulsüzlüğü, daha vahimi bir irade gaspını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne kadar yaşanan bu sürecin sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak, milletimiz bizden hesap sorar. Hem seçmen listeleri hem de sandık kurulu üyeleri ile ilgili kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördük. Sunduğumuz belgeler gayet sağlamdır. İnkarı mümkün olmayan belgeler vardır. Kirli ellerin devreye girdiği ve konuyu adım adım buraya getirdiği anlaşılıyor. AK Parti az farkla kazansaydı ve aynı usulsüzlükler tespit edilseydi inanın ensemizde boza pişirirlerdi.

Kararın ülkemize, milletimize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kararı, siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz. Biz sadece milli iradeye saygının gereğini yerine getirdik. AK Parti'nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi kazanmış gözükmek gibi bir derdi asla yoktur, olamaz. YSK tam tersi karar verseydi biz buna da uyacaktık. Perde arkasından sinsice operasyon yönetenleri biliyoruz. Karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz.