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Sınırda yakalanan MLKP şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü MLKP şüphelisi 2 kişi tutuklandı
 07 Mayıs 2019 14:29
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Sınırda yakalanan MLKP şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü MLKP şüphelisi 2 kişi yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri, Üyüklütatar mevkisindeki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü MLKP şüphelisi S.B ve İ.B.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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