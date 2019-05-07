Sınırda yakalanan MLKP şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü MLKP şüphelisi 2 kişi tutuklandı
|07 Mayıs 2019 14:29
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Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü MLKP şüphelisi 2 kişi yakalandı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri, Üyüklütatar mevkisindeki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü MLKP şüphelisi S.B ve İ.B.B'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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