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Trafik polisine çarparak şehit eden sürücü tutuklandı
Ankara'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptığı trafik polisi Mevlüt Metin'in ölümüne neden olan şüpheli "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı
|07 Mayıs 2019 13:32
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Başkentte uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı trafik polisi Mevlüt Metin'i şehit eden şüpheli tutuklandı.
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Seyit Çamran Kalaycı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
Soruşturma savcısınca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, buradaki sorgusunun ardından "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
Pursaklar'da dün uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan Seyit Çamran Kalaycı'nın kullandığı araç, polis memuru Mevlüt Metin'e çarpmıştı. Ağır yaralanan Metin, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.
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