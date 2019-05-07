Sağlık Bakanlığı, bölge hizmet gruplarını güncelledi
Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını Güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı
|07 Mayıs 2019 14:34
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını Güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı.
İşte 2019 Mayıs-Haziran Bölge Hizmet Grupları
https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,34970/2019-mayis---haziran-bolge-hizmet-gruplari.html
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bir ilimizde Ramazan ayı boyunca şebeke suyu ücretsiz olacak
07 Mayıs 2019 11:25
|Fırtına Vadisi'nde 21 kaçak yapı için yıkım kararı
06 Mayıs 2019 19:31
|YSK önünde güvenlik önlemleri arttırıldı
06 Mayıs 2019 19:13
|Sokak köpeğine şiddete 6 bin lira ceza
06 Mayıs 2019 13:55
|YÖK, yabancı öğrenci kısıtlamasını kaldırdı
06 Mayıs 2019 10:38
|Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek
06 Mayıs 2019 10:33
|Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
06 Mayıs 2019 08:05
|Ayder'de dönüşüm otopark ile başlıyor
06 Mayıs 2019 07:45
|Van'da kınalı keklik avcılarına 16 bin lira ceza
05 Mayıs 2019 21:33
|Kırmızı karıncalar 'yeni görev yerlerine' taşındı
05 Mayıs 2019 18:12