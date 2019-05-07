İstanbul'da yağmur etkili oluyor
İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Vatandaşlar metrobüs duraklarına sığındı
|07 Mayıs 2019 14:38
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Bir anda bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağmur etkisini göstermeye başladı. Bir anda yağan yağmur vatandaşlar zor anlar yaşattı. Yenibosna'da yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar metrobüs duraklarına sığınırken, bazıları da yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle yollarına devam etti.
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