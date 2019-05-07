Türk askerine 5 aylık S-400 eğitimi
Yaklaşık 100 kadar Türk askerinin, Mayıs ayının sonunda Rusya'da S-400 füze savunma sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitime alınacağı kaydedildi
|07 Mayıs 2019 15:07
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Rus medyasında yer alan bir habere göre, Mayıs ayı sonunda yaklaşık 100 Türk askeri eğitime alınacak. Haberin dayandırıldığı diplomatik kaynak, "Yaklaşık 100 kadar Türk askeri, Mayıs ayının sonunda S-400 füze savunma sistemlerini kullanmak üzere Rusya'da askeri eğitime başlayacak" dedi. İsmini açıklamayan askeri kaynak, eğitimin 5 ay süreceğini dile getirdi.
Haberde, Rusya'nın askeri teçhizat ithalatçısı Rosoboronexport'un bir açıklamada bulunmadığı ifade edildi.
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