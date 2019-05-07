Yabancıların en çok konut aldığı ilimiz

Yabancılara yapılan konut satışı 2019 yılının ilk çeyreğinde 9 bin 618 ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artış gösterdi. Nisan ayındaki satışlar sonrasında ise Türkiye genelinde toplam yabancı mülkiyet sayısı 301 bin 148 oldu.

"Yabancı mülkiyet sayısı artıyor"

Yabancı gerçek kişilerin taşınmazlarının 14 bine yakın parsel ile en çok İstanbul'da yayıldığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Özelmacıklı, "Diğer illerden örneğin Antalya'da 11 bin 307 parselde, Bursa 7 bin 18, Muğla'da 6 bin 386, İzmir'de 3 bin 944, Aydın'da 3 bin 901, Yalova'da 3 bin 607, Ankara'da 4 bin 424, Mersin'de 2 bin 32, Sakarya'da bin 952, Samsun bin 629, Kocaeli'de bin 198 ve Trabzon'da 949 parselde yabancılar hissedar" dedi.

"Yabancılara satışta avantajlar arttı"

2012'de kaldırılan mütekabiliyet şartı sonrasında her geçen gün satışların arttığını dile getiren Özelmacıklı, "250 bin dolarlık gayrimenkul alımında Türk vatandaşlığı hakkı tanınması, satış vaadi sözleşmelerinin de bu kapsama dahil edilmesi, konut ve işyeri satışında KDV istisnaları hatta askeri yasak ve güvenlik alanların belirlenmesi sonrası tapu işlemlerinin hızlanması yabancılara satışı artırdı" şeklinde konuştu.