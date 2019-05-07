Milli Emlak Müdürü imar yolsuzluğundan tutuklandı
|07 Mayıs 2019 15:25
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Aydın'daki "imar yolsuzluğu" soruşturması kapsamında yakalanan eski Didim Milli Emlak Müdürü İrfan D. tutuklandı.
Aydın ve çevre illerde hazineye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde usulsüz işlemlerin yapıldığına dair iddialar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında dün İzmir Adnan Menderes Havalimanında yakalanarak gözaltına alınan İrfan D, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Didim Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Şüpheli İrfan D, geçen yıl Didim Milli Emlak Müdürlüğü görevinden alınarak başka bir birime atanmıştı.
Didim'de çeşitli ihbarlar üzerine yürütülen soruşturma sonucu nisan ve mayıs aylarında düzenlenen operasyonlarda hakkında işlem yapılan 66 kişiden 13'ü tutuklanmış, 45 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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