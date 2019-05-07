Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvan değişikliği sınav ilanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 177 kadro için unvan değişikliği sınavı açtı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

21/01/2012 tarihli ve 28180 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri gereğince merkez ve taşra teşkilatımızda boş bulunan avukat, biyolog, ekonomist, fizikçi, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, sağlık teknikeri, sosyolog, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

AVUKAT 1- Hukuk fakültesinden mezun olmak. KAPAT [X] 2- Avukatlık ruhsatına sahip olmak. BİYOLOG Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak. EKONOMİST Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme -Ekonomi, İşletme-İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Maliye, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Finansman, Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Ticaret ve İşletmecilik, Finans Matematiği lisans programlarının birinden mezun olmak. FİZİKÇİ Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. İSTATİSTİKÇİ Ekonometri ve İstatistik lisans programlarının birinden mezun olmak. KİMYAGER Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. KÜTÜPHANECİ Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. MATEMATİKÇİ Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. MİMAR Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. MÜHENDİS Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. SAĞLIK TEKNİKERİ En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. SOSYOLOG Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak ŞEHİR PLANCISI Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. TEKNİKER En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. TEKNİSYEN Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Sınav tarihi itibariyle Bakanlığımızda çalışıyor olmak.

Asli memurluğa atanmış olmak .

Yukarıda belirtilen şartları taşımakla birlikte Ek-1 listede belirtilen kadrolara atanma şartlarını taşımayanların (657 sayılı DMK'nın 68/B ve 76 ncı maddelerinde belirtilen şartlar) müracaatları kabul edilmeyecektir. (Örneğin; 8. derecedeki bir memurun öğrenim durumu itibarı ile ekonomistliğe uygun olsa da ilandaki kadronun derecesi 1 (bir) ise atanamayacağından müracaatı kabul edilmeyecektir.)

SINAV BAŞVURUSU VE SINAV ÜCRETİ

1- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.

2- Adaylar başvurularını 07 - 13 Mayıs 2019 tarihleri arasında pbs.csb.gov.tr adresinden yapacaklardır. Birim amirleri 14 - 16 Mayıs 2019 tarihleri arasında onaylayacaklardır.

3- Unvan Değişikliği sınavına katılmak için başvuranlar, unvan değişikliği sınavı için ilan

edilen kadrolardan yalnızca birine müracaat edebilecektir. Eksik veya yanlış yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4- Engelli adaylar başvuru formunda engel durumlarını belirterek ilgili kutucuğu işaretleyeceklerdir.

5- Sınava başvurusu kabul edilen adayların listesi Bakanlığımız www.csb.gov.tr ve Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr resmi internet sitelerinde eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

6- Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 235 TL'yi (ikiyüzotuzbeş Türk Lirası KDV dahil), 10 - 24 Haziran 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında;

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı",

- T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

- Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

- Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile yatıracaklardır.

- Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen T.C. Kimlik No ve telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.

- Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

- Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra , 10 - 24 Haziran 2019 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden sınav e-başvuru yapacaklardır. e-başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.

7- Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan ve birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

8- Sınav ücretini yatıran ve başvuru kaydını tamamlayan adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.

SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

13 Temmuz 2019 Cumartesi Saat: 10:00 / ANKARA

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

Grup No Grup Adı Sınav Konuları Soru Sayısı 1-2-3 ÜÇ GRUP İÇİN ORTAK KONU * 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 97 ila 126 ıncı maddeleri.- 20 Soru 20 1 Mühendis Mimar Şehir Plancısı Avukat Biyolog Kimyager Ekonomist Fizikçi İstatistikçi Kütüphaneci Matematikçi Sosyolog * ORTAK ALAN (15 SORU) - T.C. Anayasası (Birinci Kısım ile İkinci kısmın Birinci ve İkinci Bölümleri) - 3 Soru - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 3 Soru - İnsan Hakları ve Demokrasi - 3 Soru - Etik Davranış İlkeleri - 3 Soru - Genel Yetenek (Sayısal) - 3 Soru * BAKANLIĞIN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (15 SORU) - 5543 Sayılı İskan Kanunu - 2 Soru - 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu - 2 Soru - 775 Sayılı Gecekondu Kanunu - 2 Soru - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu - 2 Soru - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu - 2 Soru - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Disiplin) - 5 Soru 20+30 2 Sağlık Teknikeri Tekniker * BAKANLIĞIN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (30 SORU) - 5543 Sayılı İskan Kanunu - 3 Soru - 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu - 3 Soru - 775 Sayılı Gecekondu Kanunu -3 Soru - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu - 3 Soru - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu - 3 Soru - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Disiplin) - 15 Soru 20+30 3 Teknisyen * BAKANLIĞIN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (30 SORU) - 5543 Sayılı İskan Kanunu - 3 Soru - 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu - 3 Soru - 775 Sayılı Gecekondu Kanunu - 3 Soru - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu - 3 Soru - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu - 3 Soru - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Disiplin) - 15 Soru 20+30

SINAVIN UYGULANMASI

Grup No Grup Adı ve Soru Sayısı Sınav Merkezi Sınav Saati ve Süresi Soru Kitapçık Türü Cevap Seçenek Sayısı 1 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biyolog, Kimyager, Ekonomist, Fizikçi, İstatistikçi, Kütüphaneci, Matematikçi ve Sosyolog / 50 Soru ANKARA SAAT: 10.00 75 dk. A-B 4 (dört) 2 Sağlık Teknikeri ve Tekniker / 50 Soru 3 Teknisyen/ 50 Soru

1- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

2- Ancak, Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince

kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

3- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

4- Sınav soru ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde www.meb.gov.tr ve www.cbs.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

5- Sınav sonuç bilgileri 08 Ağustos 2019 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.cbs.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI;

1- Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

2- Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda sınav komisyonlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

3- Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav değerlendirme grup numarası aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

Grup No Grup Adı 1 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biyolog, Kimyager, Ekonomist, Fizikçi, İstatistikçi, Kütüphaneci, Matematikçi ve Sosyolog 2 Sağlık Teknikeri ve Tekniker 3 Teknisyen

1- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2- Sınavda değerlendirme için; [Puan= (Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülleri kullanılacaktır.

3- Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

4- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

5- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince "Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

1- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne yapacaklardır. PGM adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak PGM'ye bildirecektir. ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

2- İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara PGM tarafından bildirilecektir.

3- Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

4- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632"

0 (312) 413 32 47- 48

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü için

0 (312) 410 1572 - 410 1573 - 410 1613 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

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