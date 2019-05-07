FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, FETÖPDY'den hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki S.S. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.S. tutuklandı
|07 Mayıs 2019 15:41
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖPDY üyesi olduğu, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.S.'nin kentte olduğunu öğrendi.
1 çocuk annesi ev hanımı S.S.'nin Beldibi Mahallesi'nde bulunduğu eve, bu sabah baskın yapıldı. Yakalanarak gözaltına alınan S.S., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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