Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
|07 Mayıs 2019 15:51
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SINAV UYGULAMA DUYURUSU
SINAVIN ADI
DANIŞTAY Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
SINAV YERİ
- ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
- 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ
- Adaylara ait sınav giriş belgeleri 24 Haziran 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları tablodaki gibidir.
Sınav konularına ilişkin olarak Danıştay tarafından herhangi bir ders notu yayımlanmayacak olup, ekteki çizelgede yer alan genel konulara ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığının Görevde Yükselme Ders Notları isimli kitabı kaynak olarak belirlenmiştir.(Söz konusu kitabın güncel baskısı olan 28. baskı esas alınarak sorular hazırlanacak olup kitaba ilişkin Devlet Personel Başkanlığınca kitap eki olarak verilen bazı sayfaların revize edilmiş halleri esas alınacak, basılı kitapta yer alan hatalı sayfaların ilgili bölümleri dikkate alınmayacaktır.) Adaylar bu kitabı Devlet Personel Başkanlığından temin edebileceklerdir. Ayrıca atanılacak kadronun görev alanı ile ilgili konularda ise ilgili mevzuat metinleri kaynak olarak belirlenmiştir. (Mevzuat metinleri için mevzuat.gov.tr verileri esas alınacaktır.)
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
29 HAZİRAN 2019-GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI,
KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMLARI İLE KAYNAKLAR
|
SIRA NO
|
KONU DAĞILIMI
|
KAYNAK
|
ATAMA
YAPILACAK
KADROYA GÖRE
SORU DAĞILIMLARI
|
KONU ADI
|
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜ
A- GENEL ORTAK KONULAR
|
1
|
T.C. ANAYASASI
a) Başlangıç
b) Genel Esaslar
c) Temel Hak ve Ödevler
d) Cumhuriyetin Temel Organları
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME DERS
NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
4
|
2
|
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
a) Kurtuluş Savaşı
b)Lozan Barış Antlaşması ve
Değerlendirilmesi
c)Atatürk İnkılapları
d)Atatürk İlkeleri
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME DERS
NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
4
|
3
|
657 SAYILI DEVLET
MEMURLARI KANUNU
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME DERS
NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
10
|
4
|
TÜRKÇE DİLBİLGİSİ
Biçim ve Kaynakları Bakımından
Dünya Dilleri
Türkçede Sesler
Türkçede Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümle Bilgisi
Yazışma Kuralları
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME DERS
NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
3
|
5
|
HALKLA İLİŞKİLER VE
DAVRANIŞ KURALLARI
Halkla İlişkiler Kavramı
Halkla İlişkilerin Amacı
Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri
Halka İlişkiler Çalışmalarının
Aşamaları
Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
Çalışanlar ve Halkla İlişkiler
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME DERS
NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
4
|
B- ATANILACAK KADRONUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONULAR
|
6
|
2575 SAYILI DANIŞTAY
KANUNU
|
KANUN METNİ
|
8
|
a) Birinci Bölüm
|
b) Üçüncü Bölüm
|
c) Dördüncü Bölüm
|
d) Dokuzuncu Bölüm
|
7
|
2576 SAYILI BÖLGE İDARE
MAHKEMELERİ, İDARE
MAHKEMELERİ VE VERGİ
MAHKEMELERİNİN KURULUŞU
VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN
|
KANUN METNİ
|
2
|
8
|
2577 SAYILI İDARİ
YARGILAMA USULU KANUNU
|
KANUN METNİ
|
3
|
9
|
492 SAYILI HARÇLAR KANUNU
|
KANUN METNİ
|
2
|
a) Birinci Kısım
|
b) Üçüncü Kısım
|
c) Onuncu Kısım
|
d) I Sayılı Tarifenin İdari Yargıya
İlişkin Bölümleri
|
e) III sayılı tarife
|
10
|
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME
HAKKI KANUNU
|
KANUN METNİ
|
2
|
11
|
7201 SAYILI TEBLİGAT
KANUNU, TEBLİGAT KANUNUN
UYGULANMASINA DAİR
YÖNETMELİK VE ELEKTRONİK
TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
|
KANUN VE YÖNETMELİK METİNLERİ
|
2
|
12
|
RESMİ YAZIŞMALARDA
UYGULANACAK ESAS VE
USULLER HAKKINDA
YÖNETMELİK
|
YÖNETMELİK METNİ
|
3
|
13
|
DANIŞTAY İÇTÜZÜĞÜ
|
İÇTÜZÜK METNİ
|
3
|
TOPLAM SORU SAYISI
|
50
|
SIRA NO
|
KONU DAĞILIMI
|
KAYNAK
|
ATAMA YAPILACAK
KADROYA GÖRE SORU
DAĞILIMLARI
|
KONU ADI
|
ZABIT KATİBİ
|
A- GENEL ORTAK KONULAR
|
1
|
T.C. ANAYASASI
a) Başlangıç
b) Genel Esaslar
c) Temel Hak ve Ödevler
d) Cumhuriyetin Temel Organları
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME
DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
4
|
2
|
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ
a) Kurtuluş Savaşı
b)Lozan Barış Antlaşması ve
Değerlendirilmesi
c)Atatürk İnkılapları
d)Atatürk İlkeleri
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME
DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
4
|
3
|
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME
DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
10
|
4
|
TÜRKÇE DİLBİLGİSİ
Biçim ve Kaynakları Bakımından Dünya
Dilleri
Türkçede Sesler
Türkçede Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümle Bilgisi
Yazışma Kuralları
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME
DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
3
|
5
|
HALKLA İLİŞKİLER VE
DAVRANIŞ KURALLARI
Halkla İlişkiler Kavramı
Halkla İlişkilerin Amacı
Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri
Halka İlişkiler Çalışmalarının Aşamaları
Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
Çalışanlar ve Halkla İlişkiler
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME
DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
4
B- ATANILACAK KADRONUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONULAR
|
6
|
2575 SAYILI DANIŞTAY
KANUNU
|
KANUN METNİ
|
8
|
a) Birinci Bölüm
|
b) Üçüncü Bölüm
|
c) Dördüncü Bölüm
|
d) Dokuzuncu Bölüm
|
7
|
2576 SAYILI BÖLGE İDARE
MAHKEMELERİ, İDARE
MAHKEMELERİ VE VERGİ
MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
|
KANUN METNİ
|
2
|
8
|
2577 SAYILI İDARİ
YARGILAMA USULU KANUNU
|
KANUN METNİ
|
3
|
9
|
492 SAYILI HARÇLAR
KANUNU
|
KANUN METNİ
|
2
|
a) Birinci Kısım
|
b) Üçüncü Kısım
|
c) Onuncu Kısım
|
d) I Sayılı Tarifenin İdari Yargıya
İlişkin Bölümleri
|
e) III sayılı tarife
|
10
|
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI
KANUNU
|
KANUN METNİ
|
2
|
11
|
7201 SAYILI TEBLİGAT
KANUNU, TEBLİGAT KANUNUN
UYGULANMASINA DAİR
YÖNETMELİK VE ELEKTRONİK
TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
|
KANUN VE YÖNETMELİK
METİNLERİ
|
2
|
12
|
RESMİ YAZIŞMALARDA
UYGULANACAK ESAS VE
USULLER HAKKINDA
YÖNETMELİK
|
YÖNETMELİK METNİ
|
3
|
13
|
DANIŞTAY İÇTÜZÜĞÜ
|
İÇTÜZÜK METNİ
|
3
|
TOPLAM SORU SAYISI
|
50
|
IRA NO
|
KONU DAĞILIMI
|
KAYNAK
|
ATAMA YAPILACAK
KADROYA GÖRE SORU
DAĞILIMLARI
|
KONU ADI
|
TEKNİSYEN (Bilgisayar)
|
A- GENEL ORTAK KONULAR
|
1
|
T.C. ANAYASASI
a) Başlangıç
b) Genel Esaslar
c) Temel Hak ve Ödevler
d) Cumhuriyetin Temel Organları
|
D.P.B. GÖREVDE
YÜKSELME DERS NOTLARI
KİTABI (28. baskı)
|
4
|
2
|
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ
a) Kurtuluş Savaşı
b)Lozan Barış Antlaşması ve
Değerlendirilmesi
c)Atatürk İnkılapları
d)Atatürk İlkeleri
|
D.P.B. GÖREVDE
YÜKSELME DERS NOTLARI
KİTABI (28. baskı)
|
4
|
3
|
657 SAYILI DEVLET
MEMURLARI KANUNU
|
D.P.B. GÖREVDE
YÜKSELME DERS NOTLARI
KİTABI (28. baskı)
|
7
|
4
|
TÜRKÇE DİLBİLGİSİ
Biçim ve Kaynakları Bakımından
Dünya Dilleri
Türkçede Sesler
Türkçede Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümle Bilgisi
Yazışma Kuralları
|
D.P.B. GÖREVDE
YÜKSELME DERS NOTLARI
KİTABI (28. baskı)
|
3
|
5
|
HALKLA İLİŞKİLER VE
DAVRANIŞ KURALLARI
Halkla İlişkiler Kavramı
Halkla İlişkilerin Amacı
Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri
Halka İlişkiler Çalışmalarının
Aşamaları
Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
Çalışanlar ve Halkla İlişkiler
|
D.P.B. GÖREVDE
YÜKSELME DERS NOTLARI
KİTABI (28. baskı)
|
4
|
6
|
2575 SAYILI DANIŞTAY
KANUNU
|
KANUN METNİ
|
3
|
a) Birinci Bölüm
|
b) Üçüncü Bölüm
|
c) Dördüncü Bölüm
|
d) Dokuzuncu Bölüm
|
B- ATANILACAK KADRONUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONULAR
|
7
|
BİLGİSAYAR DONANIMI
|
5
|
8
|
OFİS YAZILIMLARI
|
5
|
9
|
AĞ TEMELLERİ
|
5
|
10
|
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
|
5
|
11
|
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
|
5
|
TOPLAM SORU SAYISI
|
50
|
SIRA NO
|
KONU DAĞILIMI
|
KAYNAK
|
ATAMA YAPILACAK
KADROYA GÖRE SORU
DAĞILIMLARI
|
KONU ADI
|
TEKNİSYEN (Turizm ve
Otelcilik)
|
A- GENEL ORTAK KONULAR
|
1
|
T.C. ANAYASASI
a) Başlangıç
|
4
|
b) Genel Esaslar
c) Temel Hak ve Ödevler
d) Cumhuriyetin Temel Organları
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME
DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
2
|
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ
a) Kurtuluş Savaşı
b)Lozan Barış Antlaşması ve
Değerlendirilmesi
c)Atatürk İnkılapları
d)Atatürk İlkeleri
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME
DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
4
|
3
|
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME
DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
7
|
4
|
TÜRKÇE DİLBİLGİSİ
Biçim ve Kaynakları Bakımından Dünya
Dilleri
Türkçede Sesler
Türkçede Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümle Bilgisi
Yazışma Kuralları
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME
DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
3
|
5
|
HALKLA İLİŞKİLER VE
DAVRANIŞ KURALLARI
Halkla İlişkiler Kavramı
Halkla İlişkilerin Amacı
Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri
Halka İlişkiler Çalışmalarının Aşamaları
Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
Çalışanlar ve Halkla İlişkiler
|
D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME
DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)
|
4
|
6
|
2575 SAYILI DANIŞTAY
KANUNU
|
KANUN METNİ
|
3
|
a) Birinci Bölüm
|
b) Üçüncü Bölüm
|
c) Dördüncü Bölüm
|
d) Dokuzuncu Bölüm
B- ATANILACAK KADRONUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONULAR
SINAV UYGULAMASI
|
Grup Adı
|
Soru Sayısı
|
Sınav
Merkezi
|
Sınav Saati
ve Süresi
|
Soru
Kitapçığı
Seçeneği
|
Cevap
Şık
Sayısı
|
Görevde Yükselme Sınavı
1- Müdür
2- Zabıt Katibi
Unvan Değişikliği Sınavı
3- Teknisyen (Bilgisayar)
4- Teknisyen (Turizm ve
Otelcilik)
|
Görevde yükselme ve unvan
değişikliği sınavında her bir
grup için 50 soru (alan bilgisi-
25, ortak konular 25)
|
ANKARA
|
SAAT:
10.00
SÜRE:
70 dakika
|
A-B
|
4
Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Aday, sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Ancak, Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.
- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı,
insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta,
cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük,
broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve
veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb.
dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve
silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.
- Sınav soru ve cevap anahtarları 02 Temmuz 2019 tarihinde www.meb.gov.tr ve www.danistay.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
- S ınav sonuç bilgileri 02 Eylül 2019 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.danistay.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI
- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sah ip olan aday/adaylar var ise DANIŞTAY tarafından ÖDSGM'ye bildirilecektir.
- Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun
geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
- Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.
- Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda sınav komisyonlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.
- Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav değerlendirme grup numarası aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:
29 Haziran 2019
Görevde Yükselme Sınavı
|
Grup Kodu
|
Grup Adı
|
1
|
Müdür
|
2
|
Zabıt Katibi
|
Unvan Değişik
|
iği Sınavı
|
Grup Kodu
|
Grup Adı
|
3
|
Teknisyen (Bilgisayar)
|
4
|
Teknisyen (Turizm ve Otelcilik)
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sınavda değerlendirme için; [Puan= (Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülleri kullanılacaktır.
Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası
gereğince "Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü
gereğince değerlendirme yapılacaktır.
İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;
Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632"
0 (312) 413 32 47- 48
DANIŞTAY için 0 (312) 253 22 24 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.
SINAV İTİRAZLARI
Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve www.danistay.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde DANIŞTAY'a yapacaklardır. DANIŞTAY adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM' ye gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak DANIŞTAY'a bildirecektir. ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.
İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara DANIŞTAY tarafından bildirilecektir.
Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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