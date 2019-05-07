1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı

Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
 07 Mayıs 2019 15:51
Yazdır
Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAVIN ADI

DANIŞTAY Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

SINAV YERİ

- ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

- 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

- Adaylara ait sınav giriş belgeleri 24 Haziran 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları tablodaki gibidir.

Sınav konularına ilişkin olarak Danıştay tarafından herhangi bir ders notu yayımlanmayacak olup, ekteki çizelgede yer alan genel konulara ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığının Görevde Yükselme Ders Notları isimli kitabı kaynak olarak belirlenmiştir.(Söz konusu kitabın güncel baskısı olan 28. baskı esas alınarak sorular hazırlanacak olup kitaba ilişkin Devlet Personel Başkanlığınca kitap eki olarak verilen bazı sayfaların revize edilmiş halleri esas alınacak, basılı kitapta yer alan hatalı sayfaların ilgili bölümleri dikkate alınmayacaktır.) Adaylar bu kitabı Devlet Personel Başkanlığından temin edebileceklerdir. Ayrıca atanılacak kadronun görev alanı ile ilgili konularda ise ilgili mevzuat metinleri kaynak olarak belirlenmiştir. (Mevzuat metinleri için mevzuat.gov.tr verileri esas alınacaktır.)

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

29 HAZİRAN 2019-GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI,

KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMLARI İLE KAYNAKLAR

SIRA NO

KONU DAĞILIMI

KAYNAK

ATAMA

YAPILACAK

KADROYA GÖRE

SORU DAĞILIMLARI

KONU ADI

YAZI İŞLERİ

MÜDÜRÜ

A- GENEL ORTAK KONULAR

1

T.C. ANAYASASI

a) Başlangıç

b) Genel Esaslar

c) Temel Hak ve Ödevler

d) Cumhuriyetin Temel Organları

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME DERS

NOTLARI KİTABI (28. baskı)

4

2

ATATÜRK İLKELERİ VE

İNKILAP TARİHİ

a) Kurtuluş Savaşı

b)Lozan Barış Antlaşması ve

Değerlendirilmesi

c)Atatürk İnkılapları

d)Atatürk İlkeleri

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME DERS

NOTLARI KİTABI (28. baskı)

4

3

657 SAYILI DEVLET

MEMURLARI KANUNU

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME DERS

NOTLARI KİTABI (28. baskı)

10

4

TÜRKÇE DİLBİLGİSİ

Biçim ve Kaynakları Bakımından

Dünya Dilleri

Türkçede Sesler

Türkçede Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümle Bilgisi

Yazışma Kuralları

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME DERS

NOTLARI KİTABI (28. baskı)

3

5

HALKLA İLİŞKİLER VE

DAVRANIŞ KURALLARI

Halkla İlişkiler Kavramı

Halkla İlişkilerin Amacı

Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri

Halka İlişkiler Çalışmalarının

Aşamaları

Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar

Çalışanlar ve Halkla İlişkiler

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME DERS

NOTLARI KİTABI (28. baskı)

4

B- ATANILACAK KADRONUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONULAR

6

2575 SAYILI DANIŞTAY

KANUNU

KANUN METNİ

8

a) Birinci Bölüm

b) Üçüncü Bölüm

c) Dördüncü Bölüm

d) Dokuzuncu Bölüm

7

2576 SAYILI BÖLGE İDARE

MAHKEMELERİ, İDARE

MAHKEMELERİ VE VERGİ

MAHKEMELERİNİN KURULUŞU

VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN

KANUN METNİ

2

8

2577 SAYILI İDARİ

YARGILAMA USULU KANUNU

KANUN METNİ

3

9

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU

KANUN METNİ

2

a) Birinci Kısım

b) Üçüncü Kısım

c) Onuncu Kısım

d) I Sayılı Tarifenin İdari Yargıya

İlişkin Bölümleri

e) III sayılı tarife

10

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME

HAKKI KANUNU

KANUN METNİ

2

11

7201 SAYILI TEBLİGAT

KANUNU, TEBLİGAT KANUNUN

UYGULANMASINA DAİR

YÖNETMELİK VE ELEKTRONİK

TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

KANUN VE YÖNETMELİK METİNLERİ

2

12

RESMİ YAZIŞMALARDA

UYGULANACAK ESAS VE

USULLER HAKKINDA

YÖNETMELİK

YÖNETMELİK METNİ

3

13

DANIŞTAY İÇTÜZÜĞÜ

İÇTÜZÜK METNİ

3

TOPLAM SORU SAYISI

50

SIRA NO

KONU DAĞILIMI

KAYNAK

ATAMA YAPILACAK

KADROYA GÖRE SORU

DAĞILIMLARI

KONU ADI

ZABIT KATİBİ

A- GENEL ORTAK KONULAR

1

T.C. ANAYASASI

a) Başlangıç

b) Genel Esaslar

c) Temel Hak ve Ödevler

d) Cumhuriyetin Temel Organları

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME

DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)

4

2

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

TARİHİ

a) Kurtuluş Savaşı

b)Lozan Barış Antlaşması ve

Değerlendirilmesi

c)Atatürk İnkılapları

d)Atatürk İlkeleri

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME

DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)

4

3

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI

KANUNU

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME

DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)

10

4

TÜRKÇE DİLBİLGİSİ

Biçim ve Kaynakları Bakımından Dünya

Dilleri

Türkçede Sesler

Türkçede Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümle Bilgisi

Yazışma Kuralları

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME

DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)

3

5

HALKLA İLİŞKİLER VE

DAVRANIŞ KURALLARI

Halkla İlişkiler Kavramı

Halkla İlişkilerin Amacı

Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri

Halka İlişkiler Çalışmalarının Aşamaları

Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar

Çalışanlar ve Halkla İlişkiler

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME

DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)

4

B- ATANILACAK KADRONUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONULAR

6

2575 SAYILI DANIŞTAY

KANUNU

KANUN METNİ

8

a) Birinci Bölüm

b) Üçüncü Bölüm

c) Dördüncü Bölüm

d) Dokuzuncu Bölüm

7

2576 SAYILI BÖLGE İDARE

MAHKEMELERİ, İDARE

MAHKEMELERİ VE VERGİ

MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KANUN METNİ

2

8

2577 SAYILI İDARİ

YARGILAMA USULU KANUNU

KANUN METNİ

3

9

492 SAYILI HARÇLAR

KANUNU

KANUN METNİ

2

a) Birinci Kısım

b) Üçüncü Kısım

c) Onuncu Kısım

d) I Sayılı Tarifenin İdari Yargıya

İlişkin Bölümleri

e) III sayılı tarife

10

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI

KANUNU

KANUN METNİ

2

11

7201 SAYILI TEBLİGAT

KANUNU, TEBLİGAT KANUNUN

UYGULANMASINA DAİR

YÖNETMELİK VE ELEKTRONİK

TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

KANUN VE YÖNETMELİK

METİNLERİ

2

12

RESMİ YAZIŞMALARDA

UYGULANACAK ESAS VE

USULLER HAKKINDA

YÖNETMELİK

YÖNETMELİK METNİ

3

13

DANIŞTAY İÇTÜZÜĞÜ

İÇTÜZÜK METNİ

3

TOPLAM SORU SAYISI

50

IRA NO

KONU DAĞILIMI

KAYNAK

ATAMA YAPILACAK

KADROYA GÖRE SORU

DAĞILIMLARI

KONU ADI

TEKNİSYEN (Bilgisayar)

A- GENEL ORTAK KONULAR

1

T.C. ANAYASASI

a) Başlangıç

b) Genel Esaslar

c) Temel Hak ve Ödevler

d) Cumhuriyetin Temel Organları

D.P.B. GÖREVDE

YÜKSELME DERS NOTLARI

KİTABI (28. baskı)

4

2

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

TARİHİ

a) Kurtuluş Savaşı

b)Lozan Barış Antlaşması ve

Değerlendirilmesi

c)Atatürk İnkılapları

d)Atatürk İlkeleri

D.P.B. GÖREVDE

YÜKSELME DERS NOTLARI

KİTABI (28. baskı)

4

3

657 SAYILI DEVLET

MEMURLARI KANUNU

D.P.B. GÖREVDE

YÜKSELME DERS NOTLARI

KİTABI (28. baskı)

7

4

TÜRKÇE DİLBİLGİSİ

Biçim ve Kaynakları Bakımından

Dünya Dilleri

Türkçede Sesler

Türkçede Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümle Bilgisi

Yazışma Kuralları

D.P.B. GÖREVDE

YÜKSELME DERS NOTLARI

KİTABI (28. baskı)

3

5

HALKLA İLİŞKİLER VE

DAVRANIŞ KURALLARI

Halkla İlişkiler Kavramı

Halkla İlişkilerin Amacı

Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri

Halka İlişkiler Çalışmalarının

Aşamaları

Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar

Çalışanlar ve Halkla İlişkiler

D.P.B. GÖREVDE

YÜKSELME DERS NOTLARI

KİTABI (28. baskı)

4

6

2575 SAYILI DANIŞTAY

KANUNU

KANUN METNİ

3

a) Birinci Bölüm

b) Üçüncü Bölüm

c) Dördüncü Bölüm

d) Dokuzuncu Bölüm

B- ATANILACAK KADRONUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONULAR

7

BİLGİSAYAR DONANIMI

5

8

OFİS YAZILIMLARI

5

9

AĞ TEMELLERİ

5

10

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ

5

11

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

5

TOPLAM SORU SAYISI

50

SIRA NO

KONU DAĞILIMI

KAYNAK

ATAMA YAPILACAK

KADROYA GÖRE SORU

DAĞILIMLARI

KONU ADI

TEKNİSYEN (Turizm ve

Otelcilik)

A- GENEL ORTAK KONULAR

1

T.C. ANAYASASI

a) Başlangıç

4

b) Genel Esaslar

c) Temel Hak ve Ödevler

d) Cumhuriyetin Temel Organları

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME

DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)

2

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

TARİHİ

a) Kurtuluş Savaşı

b)Lozan Barış Antlaşması ve

Değerlendirilmesi

c)Atatürk İnkılapları

d)Atatürk İlkeleri

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME

DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)

4

3

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI

KANUNU

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME

DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)

7

4

TÜRKÇE DİLBİLGİSİ

Biçim ve Kaynakları Bakımından Dünya

Dilleri

Türkçede Sesler

Türkçede Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümle Bilgisi

Yazışma Kuralları

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME

DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)

3

5

HALKLA İLİŞKİLER VE

DAVRANIŞ KURALLARI

Halkla İlişkiler Kavramı

Halkla İlişkilerin Amacı

Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri

Halka İlişkiler Çalışmalarının Aşamaları

Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar

Çalışanlar ve Halkla İlişkiler

D.P.B. GÖREVDE YÜKSELME

DERS NOTLARI KİTABI (28. baskı)

4

6

2575 SAYILI DANIŞTAY

KANUNU

KANUN METNİ

3

a) Birinci Bölüm

b) Üçüncü Bölüm

c) Dördüncü Bölüm

d) Dokuzuncu Bölüm

B- ATANILACAK KADRONUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONULAR

SINAV UYGULAMASI

Grup Adı

Soru Sayısı

Sınav

Merkezi

Sınav Saati

ve Süresi

Soru

Kitapçığı

Seçeneği

Cevap

Şık

Sayısı

Görevde Yükselme Sınavı

1- Müdür

2- Zabıt Katibi

Unvan Değişikliği Sınavı

3- Teknisyen (Bilgisayar)

4- Teknisyen (Turizm ve

Otelcilik)

Görevde yükselme ve unvan

değişikliği sınavında her bir

grup için 50 soru (alan bilgisi-

25, ortak konular 25)

ANKARA

SAAT:

10.00

SÜRE:

70 dakika

A-B

4

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Aday, sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Ancak, Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı,

insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta,

cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük,

broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve

veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb.

dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve

silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

- Sınav soru ve cevap anahtarları 02 Temmuz 2019 tarihinde www.meb.gov.tr ve www.danistay.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

- S ınav sonuç bilgileri 02 Eylül 2019 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.danistay.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sah ip olan aday/adaylar var ise DANIŞTAY tarafından ÖDSGM'ye bildirilecektir.

- Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun

geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

- Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

- Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda sınav komisyonlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

- Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav değerlendirme grup numarası aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

29 Haziran 2019

Görevde Yükselme Sınavı

Grup Kodu

Grup Adı

1

Müdür

2

Zabıt Katibi

Unvan Değişik

iği Sınavı

Grup Kodu

Grup Adı

3

Teknisyen (Bilgisayar)

4

Teknisyen (Turizm ve Otelcilik)

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için; [Puan= (Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülleri kullanılacaktır.

Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası

gereğince "Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü

gereğince değerlendirme yapılacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632"

0 (312) 413 32 47- 48

DANIŞTAY için 0 (312) 253 22 24 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve www.danistay.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde DANIŞTAY'a yapacaklardır. DANIŞTAY adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM' ye gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak DANIŞTAY'a bildirecektir. ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara DANIŞTAY tarafından bildirilecektir.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köprü geçiş cezalarına tüketicilerden tepki
07 Mayıs 2019 16:51		 Öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene inceleme
07 Mayıs 2019 15:56
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvan değişikliği sınav ilanı
07 Mayıs 2019 15:36		 Rekabet Kurulundan Boydak, Boytaş ve Yön Pazarlama'ya soruşturma
07 Mayıs 2019 15:28
Sağlık Bakanlığı, bölge hizmet gruplarını güncelledi
07 Mayıs 2019 14:34		 Bir ilimizde Ramazan ayı boyunca şebeke suyu ücretsiz olacak
07 Mayıs 2019 11:25
Fırtına Vadisi'nde 21 kaçak yapı için yıkım kararı
06 Mayıs 2019 19:31		 YSK önünde güvenlik önlemleri arttırıldı
06 Mayıs 2019 19:13
Sokak köpeğine şiddete 6 bin lira ceza
06 Mayıs 2019 13:55		 YÖK, yabancı öğrenci kısıtlamasını kaldırdı
06 Mayıs 2019 10:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Köprü geçiş cezalarına tüketicilerden tepki16:48 - RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü16:43 - 'Kılıçdaroğlu, YSK üyelerini hedef göstermiştir'16:35 - Sur Belediyesi'nin işten çıkardığı işçilerden oturma eylemi16:33 - Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi16:27 - HDP'li sayman 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı16:20 - Havayolu şirketlerinden İstanbul seçimi için bilet kolaylığı16:18 - Bir günde kalbi 163 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu16:14 - İslam İşbirliği Teşkilatı'nda çalışacak tercüman aranıyor16:13 - PKK'nın İsviçre yapılanmasındaki şahıs tutuklandı
16:07 - Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı16:05 - İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu16:01 - MEB'den milli sporcu atama duyurusu15:56 - Öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene inceleme15:54 - İyi Parti'den YSK'ya, kararını gözden geçir başvurusu15:52 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:51 - Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı15:47 - Cumhurbaşkanlığından 'Gönlumuz Bir Soframız Bir' kampanyası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazın gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız 4
Simurganka 1
yanlış yapıyorsunuz,herkes haddini bilecek 1
elinde telefonla uyumak 5
seçimin iptali demokrasimizin zaferidir 5
mazbata 1
favori bkz başlıkları 1
Game of Thrones 2
kpss giriş ücretinin oturum başına 75 tl olması 1
özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 3
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam