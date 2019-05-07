Öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene inceleme
Şanlıurfa'nın Karaköpürü ilçesinde öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında inceleme başlatıldı
|07 Mayıs 2019 15:56
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Şanlıurfa'nın Karaköpürü ilçesinde öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde görev yapan bir öğretmenin okulda kavga eden bir öğrenciye tokat atma görüntüsünün sosyal medyaya yansıması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.
Müdürlüğün konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
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