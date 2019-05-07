İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
İzmir'de etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
|07 Mayıs 2019 16:05
|Yazdır
Kentte öğlenden sonra aniden başlayan dolu nedeniyle vatandaşlar iş yerleri önündeki tentelerin altlarına sığındı.
Bir süre devam eden dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyeler ve çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.
Trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın bugün 18.00'e kadar etkili olmasının beklendiğini, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü
07 Mayıs 2019 16:48
|Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi
07 Mayıs 2019 16:33
|Havayolu şirketlerinden İstanbul seçimi için bilet kolaylığı
07 Mayıs 2019 16:20
|Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
07 Mayıs 2019 16:07
|Yabancıların en çok konut aldığı ilimiz
07 Mayıs 2019 15:11
|Türk askerine 5 aylık S-400 eğitimi
07 Mayıs 2019 15:07
|Çanakkale'de dolu meyve ve buğdaylara zarar verdi
07 Mayıs 2019 15:03
|İstanbul'da yağmur etkili oluyor
07 Mayıs 2019 14:38
|Antalya Adliyesinde sınırları aşan SEGBİS bağlantısı
07 Mayıs 2019 14:25
|Yurt içinden 9 milyon kişi seyahate çıktı
07 Mayıs 2019 14:17