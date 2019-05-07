Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
|07 Mayıs 2019 16:07
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Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yağışların; Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Sinop'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.
Yağışların yarın saat 15.00'e kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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