İslam İşbirliği Teşkilatı'nda çalışacak tercüman aranıyor
|07 Mayıs 2019 16:14
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İslam İşbirliği Teşkilatında çalışacak, İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden en az ikisini bilen tercüman aranıyor.
Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklama
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği Konferans Dairesi tarafından "Tercüman" pozisyonunda münhal kadro verilecektir.
Adayların dil bilimi ve tercümanlık bölümlerinde lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Tercihen ülkelerinin dış ilişkiler birimlerinde veya hükümetler arası kuruluşlarda, tercümanlık pozisyonunda en az 4 yıllık tecrübeye sahip olmaları istenmektedir. İİT'nin üç çalışma dilinden (İngilizce, Arapça, Fransızca) en az ikisini profesyonel derecede bilmeleri beklenmektedir. Her üç dile de hakimiyet tercih sebebidir. Adayların 45 yaşın altında olması gerekmektedir.
Görev yeri Cidde'dir. Temel maaş 3.300 dolardır. İİT Personel Kuralları uyarınca; aile, eğitim, kira ve geçim yardımı yapılmaktadır. Tedavi ödemeleri, yollukları ve iş sonu tazminatı uluslararası standartlara yakındır.
Başvuru için son gün 31 Mayıs 2019'dur.
Adayların, ülkeleri tarafından resmi kanallarla aday gösterilmeleri ya da ülkelerinin atanmalarına itirazı olmadığına ilişkin bir belgeyi nihai seçim sonrasında sunmaları gerekmektedir.
Konuya ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
İlgilenenlerin bilgisine sunulmaktadır.
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