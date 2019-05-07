1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havayolu şirketlerinden İstanbul seçimi için bilet kolaylığı

THY, Pegasus, Atlasglobal Havayolları ile Onur Air, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine ilişkin kararı sonrası, yolcuların biletlerinde değişiklik ve iptal için bazı kolaylıklar sağlanacağını bildirdi
 07 Mayıs 2019 16:20
Yazdır
Havayolu şirketlerinden İstanbul seçimi için bilet kolaylığı

Bazı havayolu şirketleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine ilişkin kararı sonrasında yolcuların biletlerinde değişiklik ve iptal için bazı kolaylıklar sağlanacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, söz konusu nedenle yapılacak bilet değişikleriyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Üstün, "Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle; 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi ve bilet değişiklik işlemleriniz için Türk Hava Yolları satış ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Pegasus, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, yolcuların 6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019'u kapsayan biletlerde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkının bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

Atlasglobal Havayolları'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 23 Haziran 2019'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak amacıyla, seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen yolculara ücretsiz bilet değiştirme ve iade hakkı verildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Biletlerinde değişiklik yapmak ya da iade etmek isteyen yolcular, Atlasglobal çağrı merkezini arayarak (0850 222 00) veya biletlerini satın aldıkları acentelerden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Uçuşları 23 Haziran 2019 gününün 7 gün öncesi ve sonrasında olan Atlasglobal yolcuları aşağıdaki kriterler doğrultusunda bilet değişim ve iade hakkından yararlanabilecekler. 6 Mayıs 2019'dan önce alınmış İstanbul varışlı ve kalkışlı biletler için geçerlidir. 23 Haziran 2019'un 7 gün sonrası ve 7 gün öncesi uçuşlar için, aynı kabinde (Ekonomiplus ise yine Ekonomiplus, Business Class ise Business Class olacak şekilde) olmak şartıyla ve müsaitlik durumuna göre cezasız, sınıf farksız değişiklik ve iptal yapılacaktır. Değişiklik bir defaya mahsus aynı parkura olmak şartıyla yapılır. İBB Başkanlığı seçiminde oy kullanacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir. Bilet değişikliği başvurularının 14 Mayıs'a kadar yapılması gerekmektedir, 14 Mayıs ve sonrası başvuran yolcular için bilet kuralları geçerlidir."

Onur Air de 23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs 2019'dan önce alan yolcuların, 1 Haziran'a kadar "0850 210 66 87" numaralı çağrı merkezini arayarak, 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabileceklerini veya bilet ücretlerini kesintisiz iade alabileceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü
07 Mayıs 2019 16:48		 Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi
07 Mayıs 2019 16:33
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
07 Mayıs 2019 16:07		 İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
07 Mayıs 2019 16:05
Yabancıların en çok konut aldığı ilimiz
07 Mayıs 2019 15:11		 Türk askerine 5 aylık S-400 eğitimi
07 Mayıs 2019 15:07
Çanakkale'de dolu meyve ve buğdaylara zarar verdi
07 Mayıs 2019 15:03		 İstanbul'da yağmur etkili oluyor
07 Mayıs 2019 14:38
Antalya Adliyesinde sınırları aşan SEGBİS bağlantısı
07 Mayıs 2019 14:25		 Yurt içinden 9 milyon kişi seyahate çıktı
07 Mayıs 2019 14:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Köprü geçiş cezalarına tüketicilerden tepki16:48 - RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü16:43 - 'Kılıçdaroğlu, YSK üyelerini hedef göstermiştir'16:35 - Sur Belediyesi'nin işten çıkardığı işçilerden oturma eylemi16:33 - Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi16:27 - HDP'li sayman 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı16:20 - Havayolu şirketlerinden İstanbul seçimi için bilet kolaylığı16:18 - Bir günde kalbi 163 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu16:14 - İslam İşbirliği Teşkilatı'nda çalışacak tercüman aranıyor16:13 - PKK'nın İsviçre yapılanmasındaki şahıs tutuklandı
16:07 - Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı16:05 - İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu16:01 - MEB'den milli sporcu atama duyurusu15:56 - Öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene inceleme15:54 - İyi Parti'den YSK'ya, kararını gözden geçir başvurusu15:52 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:51 - Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı15:47 - Cumhurbaşkanlığından 'Gönlumuz Bir Soframız Bir' kampanyası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İstanbuldan yükselen protesto sesleri 3
ideal kilo 1
kpss giriş ücretinin oturum başına 75 tl olması 1
sınıfta smackdown oynayan liseliler 3
opet'in sürekli gizli zam yapması 2
game of thrones'taki büyük savaş 1
vatandaş seçim yenilensin istiyor 3
jet imam 5
elinde telefonla uyumak 5
mazbata 1
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam