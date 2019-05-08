Seyyar görev tazminatları 4 aydır ödenmiyor
Orman muhafaza memurlarının seyyar görev tazminatları 4 aydır ödenmiyor
|08 Mayıs 2019 09:23
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Orman Muhafaza memurlarına 6245 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden her ay ödenen seyyar görev tazminatlarının, 2019 yılı başından bu yana ödenememektedir.
Orman Genel Müdürlüğü, ödenememeye gerekçe olarak, seyyar görev tazminatı vizelerinin gelmemesini gerekçe göstermektedir.
Orman Genel Müdürlüğü personeli Hazine ve Maliye Bakanlığından gerekli vizelerin verilmesini bekliyor
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