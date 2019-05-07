HDP'li sayman 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
|07 Mayıs 2019 16:27
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan HDP İl Başkanlığında saymanlık yapan M.M. "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen müşterek çalışmada, M.M'nin (65), İsviçre'de gerçekleştirilen terör örgütüne müzahir eylem ve etkinliklerde, örgütün Avrupa yapılanması olarak hareket eden çeşitli dernek ve sözde sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle sorumlu düzeyde irtibat içerisinde olduğu, aldığı talimatları örgütün yurt dışında bulunan yapılanmalarına aktardığı, örgütün para kasası olarak örgüt adına finans kaynağı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediği ve bahse konu etkinliklere katılan müzahir kitleden "bağış" adı altında mali kaynak sağladığı tespit edildi.
Çalışmada ayrıca HDP İl Başkanlığında sayman olan M.M'nin, örgüte müzahir yapılanmaların eylem ve etkinliklerine finansal kaynak sağladığı, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrılarına uyarak Diyarbakır'da farklı tarihlerde meydana gelen örgüt propagandasına dönüşen basın açıklaması, açık ve kapalı alan toplantısı ile bölücü terör örgütü mensuplarının cenazelerine katılarak kitleleri provoke ettiği, faaliyet ve demeçlerinin terör örgütünün sözde haber ajanslarında yer aldığı belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda M.M. merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesinde yakalandı.
Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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