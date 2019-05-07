1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi

Polis başmüfettişi, ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu
 07 Mayıs 2019 16:33
Yazdır
Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi

Konya'da, polis başmüfettişi, ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" sergisi açıldı.

İl Halk Kütüphanesinde açılan sergide, Sula'ya ait yağlı boya ve kaligrafi eserleri yer alıyor.

Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatın insan kalbine dokunan önemli bir araç olduğunu söyledi.

Hazreti Mevlana'nın memleketinde olmaktan ve burada 42'nci kişisel sergisini açmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Sula, sergide çoğunluğu "felsefi resimlerden" oluşan yaklaşık 15 eserin yer aldığını dile getirdi.

Sula, sanatın kudretini kullanarak insanların kalbine dokunmak istediğini belirterek, Anadolu erenleri, Yunus Emre ve Mevlana'dan ilham aldığını anlattı.

- "Önceki sergimiz Roma'daydı"

Eserlerinde Anadolu irfanını anlatmaya çalıştığını vurgulayan Sula, şöyle konuştu:

"Bir önceki sergimiz Roma'daydı. Bugün 42'incisini Konya'da açıyoruz. Olması gereken yerdeyiz. Sanat anlayışımda savaş vardır. Burada kan, gözyaşı değil, şerle ve kötülükle mücadeleyi esas alıyorum. Bunun bir yönü silahla, diğer yönü de kalemle, kelamla. Allah'a hamdolsun, bunu bana lütfetmiş. Bir elimizde silah var, terörle mücadele alanında. Diğer elimde de kalem ve fırçamız var. Bunları harmanlıyoruz. Beslendiğimiz kaynak Anadolu erenleridir. Bugün de Mevlana Hazretlerinin diyarındayız. Ramazan ayında bu buluşma çok değerli ve anlamlıdır. Konferansta da gençlerimize değerlere, öz varlığa, ahlaka, inanca güvenmelerini anlatıyorum."

Sula, daha sonra "Gençlik, Şuur, Özgüven" konferansında öğrencilerle bir araya geldi.

Video gösteriminin yapıldığı konferansa, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de katıldı.

Söz, yazı ve resim sanatını Türk-İslam inanç ve kültürüyle harmanlayarak felsefi eserler üreten 49 yaşındaki Ahmet Sula, 1992 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra uzun yıllar istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde görev yaptı.

Terör örgütü FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından 27 Aralık 2013'te Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak atanan ve 2 yıl bu görevi sürdüren Sula, halen Polis Başmüfettişi olarak görev yapıyor. Eserlerini Türkiye'nin birçok kentinde sergileyen Sula, ayrıca yurt dışında Doha, Dubai, Novi Pazar, Prizren, Saraybosna, Tokyo, Üsküp ve Roma'da sergi açtı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü
07 Mayıs 2019 16:48		 Havayolu şirketlerinden İstanbul seçimi için bilet kolaylığı
07 Mayıs 2019 16:20
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
07 Mayıs 2019 16:07		 İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
07 Mayıs 2019 16:05
Yabancıların en çok konut aldığı ilimiz
07 Mayıs 2019 15:11		 Türk askerine 5 aylık S-400 eğitimi
07 Mayıs 2019 15:07
Çanakkale'de dolu meyve ve buğdaylara zarar verdi
07 Mayıs 2019 15:03		 İstanbul'da yağmur etkili oluyor
07 Mayıs 2019 14:38
Antalya Adliyesinde sınırları aşan SEGBİS bağlantısı
07 Mayıs 2019 14:25		 Yurt içinden 9 milyon kişi seyahate çıktı
07 Mayıs 2019 14:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Köprü geçiş cezalarına tüketicilerden tepki16:48 - RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü16:43 - 'Kılıçdaroğlu, YSK üyelerini hedef göstermiştir'16:35 - Sur Belediyesi'nin işten çıkardığı işçilerden oturma eylemi16:33 - Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi16:27 - HDP'li sayman 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı16:20 - Havayolu şirketlerinden İstanbul seçimi için bilet kolaylığı16:18 - Bir günde kalbi 163 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu16:14 - İslam İşbirliği Teşkilatı'nda çalışacak tercüman aranıyor16:13 - PKK'nın İsviçre yapılanmasındaki şahıs tutuklandı
16:07 - Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı16:05 - İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu16:01 - MEB'den milli sporcu atama duyurusu15:56 - Öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene inceleme15:54 - İyi Parti'den YSK'ya, kararını gözden geçir başvurusu15:52 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:51 - Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı15:47 - Cumhurbaşkanlığından 'Gönlumuz Bir Soframız Bir' kampanyası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
etiketlere bakmadan alışveriş yapmak 8
ekrem imamoğlu 6
bilemiyorum altan bilemiyorum 3
favori bkz başlıkları 1
göksel gümüşdağ 1
Büyük Konuşmak 1
chp'nin yaptığı akılalmaz nanoteknolojik hile 3
jet imam 5
demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik 1
kazı kazan 1
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam