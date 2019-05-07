Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi

Konya'da, polis başmüfettişi, ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" sergisi açıldı.

İl Halk Kütüphanesinde açılan sergide, Sula'ya ait yağlı boya ve kaligrafi eserleri yer alıyor.

Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatın insan kalbine dokunan önemli bir araç olduğunu söyledi.

Hazreti Mevlana'nın memleketinde olmaktan ve burada 42'nci kişisel sergisini açmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Sula, sergide çoğunluğu "felsefi resimlerden" oluşan yaklaşık 15 eserin yer aldığını dile getirdi.

Sula, sanatın kudretini kullanarak insanların kalbine dokunmak istediğini belirterek, Anadolu erenleri, Yunus Emre ve Mevlana'dan ilham aldığını anlattı.

- "Önceki sergimiz Roma'daydı"

Eserlerinde Anadolu irfanını anlatmaya çalıştığını vurgulayan Sula, şöyle konuştu:

"Bir önceki sergimiz Roma'daydı. Bugün 42'incisini Konya'da açıyoruz. Olması gereken yerdeyiz. Sanat anlayışımda savaş vardır. Burada kan, gözyaşı değil, şerle ve kötülükle mücadeleyi esas alıyorum. Bunun bir yönü silahla, diğer yönü de kalemle, kelamla. Allah'a hamdolsun, bunu bana lütfetmiş. Bir elimizde silah var, terörle mücadele alanında. Diğer elimde de kalem ve fırçamız var. Bunları harmanlıyoruz. Beslendiğimiz kaynak Anadolu erenleridir. Bugün de Mevlana Hazretlerinin diyarındayız. Ramazan ayında bu buluşma çok değerli ve anlamlıdır. Konferansta da gençlerimize değerlere, öz varlığa, ahlaka, inanca güvenmelerini anlatıyorum."

Sula, daha sonra "Gençlik, Şuur, Özgüven" konferansında öğrencilerle bir araya geldi.

Video gösteriminin yapıldığı konferansa, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de katıldı.

Söz, yazı ve resim sanatını Türk-İslam inanç ve kültürüyle harmanlayarak felsefi eserler üreten 49 yaşındaki Ahmet Sula, 1992 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra uzun yıllar istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde görev yaptı.

Terör örgütü FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından 27 Aralık 2013'te Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak atanan ve 2 yıl bu görevi sürdüren Sula, halen Polis Başmüfettişi olarak görev yapıyor. Eserlerini Türkiye'nin birçok kentinde sergileyen Sula, ayrıca yurt dışında Doha, Dubai, Novi Pazar, Prizren, Saraybosna, Tokyo, Üsküp ve Roma'da sergi açtı.