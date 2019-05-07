Sur Belediyesi'nin işten çıkardığı işçilerden oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP'li Sur Belediyesi'nce işten çıkarılan 145 işçinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Belediye binası önünde oturma eylemini sürdüren işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün hemen ardından işten çıkarılmalarını protesto etti.

İşten çıkarılanlara destek olmak için onları ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yaptığı açıklamada, işçilerin haksız şekilde işten çıkarıldığını söyledi.

Budak, "İşçi arkadaşlarımızın durumu ortada, hepsi süpürge ve kazma kürek işçisi. Bu memleketin hizmete ihtiyacı yok mu? Yakışır mı bu insanlığa. 3-5 işçi arkadaşımızın ekmeğiyle oynuyorlar. Ayıptır, vicdansızlık yapmanın bir anlamı yok. İşçi arkadaşlarımız hukuki mücadelelerini başlattı. Biz de onların yanındayız." ifadelerini kullandı.