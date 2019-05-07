RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü
|07 Mayıs 2019 16:48
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yayın yasaklarının içeriği hakkında medya hizmet sağlayıcı kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan içerik sorgulama modülünün kullanıma açılacağı bildirildi.
RTÜK'ün internet sitesinde medya hizmet sağlayıcılara yönelik duyuruya yer verildi.
Buna göre, Üst Kurulun internet sitesinde duyurulan yayın yasaklarının içeriği hakkında medya hizmet sağlayıcı kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan içerik sorgulama modülü kullanıma açılacak.
Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, vergi numarası ve şifreleriyle sorgulama modülüne giriş yapabilecek.
Bu kuruluşların yazılı olarak Üst Kurula başvurmaları halinde, sorgulama modülüne giriş yapabilmek için kullanacakları şifre, başvuru dilekçesinde bildirilen elektronik posta adresine gönderilecek.
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