Köprü geçiş cezalarına tüketicilerden tepki
|07 Mayıs 2019 16:51
|Yazdır
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan birinci sınıf araç sahiplerine kesilen cezalara ilişkin, "Yapılan düzenlemelerden haberi olmadan geçiş yapanlar, on binlerce liralık ceza faturaları karşısında şoke oluyor. Burada iyi idare ilkelerine aykırı davranılmış, tüketicinin bilgi edinme hakkına riayet edilmemiştir." dedi.
Ağaoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile makamında görüştü.
Malkoç'a, köprü geçiş cezaları ile ilgili tüketicilerin yaşadığı sıkıntıları ileten Ağaoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeleri yasak olan araçlara ilişkin, 3 ay biriktirilip muhataplara gönderilen cezaların sürücüleri mağdur ettiğini dile getirdi.
Geçen yıl sonuna doğru 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü güzergah olarak kullanan ve cezaya çarptırılan sürülerin sıkıntılarının, çıkartılan bir yasayla çözüme kavuşturulduğunu hatırlatan Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu yıl köprüden geçen birinci sınıf araçların meğerse geçişleri serbest değilmiş. Yapılan düzenlemelerden haberi olmadan geçiş yapanlar, on binlerce liralık ceza faturaları karşısında şoke oluyor. Burada iyi idare ilkelerine aykırı davranılmış, tüketicinin bilgi edinme hakkına riayet edilmemiştir."
- "Bu cezalar ödenemez"
Vatandaşların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce (UKOME) bilgilendirilmediğini savunan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm birinci sınıflar araçlar için, 3.20 aks aralığının altında ise, geçişler serbesttir diye biliniyorken gördük ki yasa, 'ruhsatında birinci sınıf ve aks aralığı da 3.20'nin altında bulunmasına rağmen ruhsatında kamyonet, panelvan ve van ibaresi yer alan araçlar hariç' demiş. UKOME'nin kararı bu şekilde duyurulmadı. İBB'nin sitesinde bile böyle duyurulmadı. Bilmeden binlerce sürücü onlarca kez bu köprüden geçmiş. Vatandaşlar 1. sınıf araç bedelini köprü geçiş ücreti olarak ödemesine rağmen ayrıca bin 132 lira her geçiş için ceza yemiş. 100 kez geçen tüketicilere 112 bin lira gibi bir ceza kesilmiş. Bu cezalar ödenemez, arabalarını satsalar da ödenemez."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene inceleme
07 Mayıs 2019 15:56
|Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
07 Mayıs 2019 15:51
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvan değişikliği sınav ilanı
07 Mayıs 2019 15:36
|Rekabet Kurulundan Boydak, Boytaş ve Yön Pazarlama'ya soruşturma
07 Mayıs 2019 15:28
|Sağlık Bakanlığı, bölge hizmet gruplarını güncelledi
07 Mayıs 2019 14:34
|Bir ilimizde Ramazan ayı boyunca şebeke suyu ücretsiz olacak
07 Mayıs 2019 13:25
|Fırtına Vadisi'nde 21 kaçak yapı için yıkım kararı
06 Mayıs 2019 19:31
|YSK önünde güvenlik önlemleri arttırıldı
06 Mayıs 2019 19:13
|Sokak köpeğine şiddete 6 bin lira ceza
06 Mayıs 2019 13:55
|YÖK, yabancı öğrenci kısıtlamasını kaldırdı
06 Mayıs 2019 10:38