Düzce'deki suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama
|07 Mayıs 2019 17:05
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Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yaklaşık 10 gün önce kent merkezinde farklı adreslere eş zamanlı yapılan operasyon sonrasında adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 kişi, savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye getirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında yaklaşık 10 gün önce gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, ihaleye fesat karıştırmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, mala zarar verme, tehdit suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakılan 5 kişiden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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