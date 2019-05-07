İzmir'deki FETÖ davalarında 4 sanığa hapis cezası
|07 Mayıs 2019 17:14
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2'si tutuklu 14 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Şule K. ve Fadime K, tutuksuz yargılanan 12 kişi ile taraf avukatları hazır bulundu.
İddia makamı, sanıklardan 4'ünün "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 2'sinin "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılması, 8'inin ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesi yönünde esasa ilişkin savunma yaptı.
Son savunmalarını yapan sanıklar, suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, aralarında Şule K. ve Fadime K'nin de bulunduğu 4 sanığa, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün ila 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi, 8 sanığın ise beraatine hükmetti.
Şule K. ve Fadime K'nin hükümle tahliye edilmesini kararlaştıran heyet, 2 sanığın ise dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.
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