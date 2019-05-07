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Halk Ekmek Genel Müdürü'nün maaşı 35 bin TL mi?

Sözcü Gazetesi bugün yaptığı haberde, Halk Ekmek Genel Müdürü maaşını net 35 bin TL'ye, yardımcılarının da maaşını 23 bin TL'ye yükselttiğini iddia etmişti. Halk Ekmek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanladı.
 07 Mayıs 2019 17:10
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Halk Ekmek Genel Müdürü'nün maaşı 35 bin TL mi?

Sözcü Gazetesi bugün yaptığı haberde, Halk Ekmek Genel Müdürü maaşını net 35 bin TL'ye, yardımcılarının da maaşını 23 bin TL'ye yükselttiğini iddia etmişti. Halk Ekmek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanladı.

Şubat itibariyle Genel Müdür'ün maaşının net olarak 12 bin TL olduğu duyuruldu.

HALK EKMEK'TEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Bugün Sözcü Gazetesi ve bazı internet sitelerinde çıkan haberlerde başta Genel Müdürümüz ve Ankara Halk Ekmek Fabrikası Yöneticilerinin maaşları ile ilgili olarak bir takım gerçekten uzak iddialara yer verilmiştir.

Bu yazı ve yayınlarda yer alan; seçim öncesinde genel müdür ve yöneticilerinin maaşlarına yüksek oranlarda zam yapıldığı iddiası kesinlikle doğru değildir.

Halk Ekmek Genel Müdürü ve Yöneticilerine en son maaş zammı diğer tüm işletmelerde olduğu gibi belediye yönetiminin onayı doğrultusunda şubat ayı başında yapılmıştır.

Bu dönemde Genel Müdür'e yapılan zam oranı yüzde 7,81, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yöneticilere yapılan zam oranı ise yüzde 20,7'dir. Bu zam neticesinde Genel Müdür net maaşı 12.000 TL'ye, Genel Müdür Yardımcılarının net maaşları ise 7.250 TL'ye yükselmiştir.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası uzun yıllardır sendikal örgütlenme içerisinde yer alan bir işletmedir. Toplu İş Sözleşmesi'nden kaynaklanan dönemsel bazı ek ödemelerin, bazı medya kuruluşları tarafından çarpıtılarak ve abartılarak maaş zammı gibi yansıtılmasının tamamen art niyetli bir girişim olduğunu düşünmekteyiz. Zira söz konusu ek ödemeler zam niteliğinde olmayıp Toplu İş Sözleşmesi ve İş Akdinden doğan hakların belli aylarda maaşa ek olarak ödenmesinden ibarettir.

Diğer yandan, sendikal haklardan kaynaklanan bu gelirlerin 'vurgun' olarak nitelendirilmesi birçok kişiyi, aileleri ile birlikte zan altında bırakan haksız, hukuka aykırı ve gerçek dışı söylemlerdir.

Bu konuda gereken hukuki tedbirler sonuna kadar alınacak ve yasal başvuru haklarımız kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.
Memurlar.Net
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