Dolar günü 6,14 TL'den tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|07 Mayıs 2019 17:16
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0130
|6,0140
|6,1400
|6,1410
|Avro
|6,7330
|6,7340
|6,8730
|6,8740
|Sterlin
|7,8510
|7,8900
|7,9930
|8,0330
|İsviçre Frangı
|5,8830
|5,9130
|5,9940
|6,0240
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9800
|6,0300
|6,1000
|6,1600
|Avro
|6,6850
|6,7450
|6,8150
|6,8850
|Sterlin
|7,7770
|7,9530
|7,9150
|8,1250
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