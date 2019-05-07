Çeyrek altın 412,00 liradan günü tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 liradan işlem gördü
|07 Mayıs 2019 17:19
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,51 artışla 253,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.688,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,51 yükselişle 253,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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