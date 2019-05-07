Yavaş'ın, 'şeffaf ihale' çağrısına rekor başvuru
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şeffaf ihale çağrısı uygulaması sonrasında ANFA'nın ihale çağrısına 1662 ön başvuru yapıldı, 332 bin 400 TL gelir elde edildi
|07 Mayıs 2019 17:22
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Ankara'da, şeffaf ihale uygulaması sonrasında, ANFA'nın düzenlediği ihaleye 1662 ön başvuru yapıldı, belediye 332 bin 400 TL gelir elde etti.
En yüksek başvuru 50. Yıl Parkı ve Mavigöl için yapıldı. Ön başvuru dosyaları 200 TL karşılığında alındı.
İhale yarın belediye tarafından canlı yayımlanacak
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