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Öğrenciler Ankara'da suyu, yüzde 50 indirimli kullanacak

Öğrenciler Ankara'da suyu, yüzde 50 indirimli kullanacak
 07 Mayıs 2019 17:22
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Öğrenciler Ankara'da suyu, yüzde 50 indirimli kullanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da öğrenci evlerinin suyu yüzde 50 indirimli kullanması için ASKİ'ye talimat verdi.,

Ayrıca ASKİ Ramazan ayı boyunca Ankara'da, planlı su kesintisi de yapmayacak.
Memurlar.Net
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