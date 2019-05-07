Polis memuru, mağarada bulduğu köpek yavrularına sahip çıktı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Yılmaz, bir mağarada bulduğu 8 köpek yavrusunun bakımını üstlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yılmaz, Perre Antik Kenti içerisinde bulunan mağaralarda gezi amaçlı dolaştığı sırada anneleri ölen 8 köpek yavrusu gördü.

Hayvanları orada bırakmaya gönlü razı olmayan polis memuru, görev yaptığı Çelikhan-Adıyaman kara yolu üzerindeki kontrol noktasında oluşturduğu barakada köpeklere yeni ve güvenilir bir yaşam imkanı sundu.

Tek tek ilgilendiği köpeklerin tüm ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayan Yılmaz'a en büyük desteği öğretmen eşi Kadriye Yılmaz veriyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perre Antik Kenti'nde gezerken mağaralarda köpek yavrularını gördüğünü belirtti.

Onları gördüğü yerde bırakamadığını ve yanına aldığını anlatan Yılmaz, "Eşim bana çok yardımcı oluyor. Yaklaşık bir yıldır sokak köpeklerini besliyorum. Onların yem ve su ihtiyaçlarını kendi imkanlarımla karşılıyorum. Çocuklarım da köpekleri çok seviyor." dedi.

Kadriye Yılmaz da yaklaşık 20 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek "Hayvanları çok seviyoruz. Evde mamalarını hazırlayıp buraya getiriyoruz. Günlük mutlaka köpekleri görmeye geliyorum." dedi.