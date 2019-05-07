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'Okulda öldürülen müdür, şehit sayılsın'

Ödemiş'te öğrencilerin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu ölen okul müdürü Ayhan Kökmen'e şehit unvanı verilmesi talep edildi
 07 Mayıs 2019 17:39
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'Okulda öldürülen müdür, şehit sayılsın'

Meslektaşları, İzmir'in Ödemiş ilçesinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren okul müdürü Ayhan Kökmen'in şehit sayılmasını istedi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmayı takip eden eğitimciler adliye önünde bir araya geldi.

Öğretmenler adına gazetecilere açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Ödemiş İlçe Başkanı Fedai Kozan, Ayhan Kökmen'in eğitim şehidi olduğunu belirtti.

Son dönemde okul içi ve dışında öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığını savunan Kozan, "Hemen her yıl okulların açılmasıyla başlayan şiddet haberleri neredeyse günlük hayatın parçası haline geldi. Bu olayların sıradanlaşması maalesef acı bir gerçek olarak bizleri endişelenmektedir. Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücüdür, düşündürücüdür." dedi.

Merhum arkadaşları Ayhan Kökmen'in davasını yakından takip ettiklerini ifade eden Kozan, suçluların gereken cezayı alacaklarına inandıklarını kaydetti.

Kozan, bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını dileyerek, "Makam odasında devletin işini yapmakta iken hunharca öldürülen Ayhan Kökmen hocamıza şehit unvanının verilmesi konusunda yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bir an evvel şehitlik unvanı verilerek 'Ayhan Kökmen Fen Lisesi' tabelası 'Şehit Öğretmen Ayhan Kökmen Fen Lisesi' olarak değiştirilmeli." dedi.

- Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı
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