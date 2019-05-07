'İttifaka sadık kalıp borçları ilan etmemişsek kimse bizi zorlamasın'

Karaman Belediyesi'nin mayıs ayı toplantısının 2'nci oturumu, Savaş Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2018 yılı mali kesin hesap raporlarının görüşüldüğü toplantıda, AK Parti grubu adına konuşan meclis üyesi Ayhan Şancı, bütçenin yüzde 93,69 oranında gerçekleştiğini belirtti.

Belediyenin borcuna da değinen Şancı, Borçlanmayla ilgili de 81 belediyenin içerisinde 61'inci sıradayız. Tabi borçlanma oranı yüksek olduğu için borçlanmayan ve bütçesi küçük iller dikkate alındığı zaman bu 70'inci sıralara düşüyor. Borçsuz bir belediyeyle başladık. 81 ilden 70'nci sıradayız diye konuştu.

Belediye Başkanı Kalaycı da Şancı'ya, Yani iyiyiz diyorsun diye karşılık verdi. Şancı ise Tabi iyiyiz yanıtını verip, meclisteki siyasi parti sandalye dağılımına değinerek, AK Parti olarak yanında olduklarını söyledi.

'KAĞITTA HALKI KANDIRMAYACAĞIZ'

Başkan Kalaycı, konuşmasının devamında şunları kaydetti; Çok ciddi bir borç yükünün altında olduğumuz halde Allah'a çok şükür. Önce Allah'a güveniyoruz sonra Karaman halkının sonuna kadar yanımızda olduğuna inanıyor ve güveniyoruz. Sonuna kadar da Karaman için mücadele edeceğiz. Kağıtta, kalemde, rakamlarda falan Karaman halkını kandırmayacağız. 'Cumhur ittifakı'nın bazı şeylerine sadık kaldığımız için borçları binada ilan etmemişsek kimse, bizi daha da zorlamasın. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabi ki sizin bakış açınızdan borçlu belediye, çalışan belediyedir. Bizi kesinlikle borç korkutmuyor. Allah'ın izniyle bugüne kadarki sefahat dönemini bitireceğiz, israfa son vereceğiz.

Belediyeyi borçtan kurtaracaklarını dile getiren Kalaycı, Karaman halkına, hak ettiği hizmeti sonuna kadar en iyi şekilde götüreceğiz. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. Biz bu belediyeyi borçtan kurtaracağız. Bu bizim Karaman'a sözümüz olsun. Öyle 70'inciymiş, 80'inciymiş onlarla da övünmeyeceğiz. Karaman'ı borçsuz bir belediye haline getireceğiz. Üretken belediye haline getireceğiz. Bunları da hep beraber başaracağız dedi.

93 bin 339 seçmenin oy kullandığı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde; MHP'nin adayı Savaş Kalaycı yüzde 39,57, AK Parti'nin adayı Mahmut Sami Şahin de yüzde 38,41 oy aldı. Seçim sonrası belediye meclisindeki sandalye dağılımı ise AK Parti'nin 17, MHP'nin 11, CHP'nin 3 olarak gerçekleşti.