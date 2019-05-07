CHP heyeti, DSP başkanı Aksakal ile görüşecek
CHP heyeti yarın saat 10.00'da DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüşecek
|07 Mayıs 2019 18:11
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İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından muhalefet kanadında hareketlilik yaşanıyor. NTV'nin bildirdiğine göre CHP heyeti, yarın saat 10.00'da DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya gelecek.
YSK, İstanbul seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yapılması kararı vermişti. DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın 31 Mart'taki seçimde 30 bin 817 oy almıştı.
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