Sanık teğmenler, kursiyerlerin Whatsapp grubu kurduğunu reddetti
|07 Mayıs 2019 18:12
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen olan sanık Emre Sakarya savunmasına devam etti.
Sakarya, 15 aylık meslek hayatının başında darbecilerin hapis yatmasına sebep olduğunu ileri sürdü. FETÖ/PDY üyeliğini reddeden Sakarya tahliyesini ve beraatını istedi.
Sanık kursiyer teğmen Veli Karakuş da Whatsapp grubuna atılan mesaj sonrası MEBS Okuluna gittiğini söyledi.
Karakuş, Akıncı Üssü'ne götürüldüğünde nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. "Darbecilere yardım etti" iddiasını reddeden Karakuş, ne illegal bir emir aldığını ne de darbeye katıldığını savundu.
Kursiyerler arasında kurulan Whatsapp grubunda darbe girişiminin konuşulduğu iddiasını da kabul etmeyen Karakuş, "Darbe ve sıkıyönetim gibi kelimeler kullanıldığı iddiası asılsızdır, o gece telefonum yanımda yoktu ve hiçkimseye mesaj atmadım. Darbe teşebbüsüne katılmak için değil, komutanımın emri üzerine Akıncı Üssü'ne gittim." sözleriyle kendini savundu.
Darbe teşebbüsünden önceden haberdar olmadığını öne süren Karakuş, FETÖ/PDY üyesi olduğuna yönelik suçlamayı da reddetti. Karakuş, tahliyesini ve beraatını talep etti.
Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
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