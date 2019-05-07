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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü,15 yaralı
Antalya'nın Kemer ilçesinde midibüs ile kamyonetin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
|07 Mayıs 2019 18:33
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