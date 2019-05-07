İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İBB Başkanlık binasına geldi
23 Haziran'da yenilenecek seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasına geldi
|07 Mayıs 2019 18:49
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediyenin Saraçhane'deki binasına geldi.
Vali Yerlikaya'yı bina girişinde, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve İBB bürokratları karşıladı.
Herhangi bir açıklama yapmayan Yerlikaya, başkanlık makamına geçti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Abdullah Gül, YSK kararını, 367 kararıyla denk tuttu
07 Mayıs 2019 19:22
|Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı
07 Mayıs 2019 19:20
|Türkiye gündemine oturan Zeynep'e validen hediye
07 Mayıs 2019 19:16
|MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor
07 Mayıs 2019 19:02
|Özkan: YSK, hukuk çerçevesinde karar veriyor
07 Mayıs 2019 18:55
|CHP heyeti, DSP başkanı Aksakal ile görüşecek
07 Mayıs 2019 18:11
|Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği hizmete girdi
07 Mayıs 2019 18:00
|'İttifaka sadık kalıp borçları ilan etmemişsek kimse bizi zorlamasın'
07 Mayıs 2019 17:45
|HDP, KHK'lılara mazbata verilmemesini AYM'ye taşıdı
07 Mayıs 2019 17:26
|Halk Ekmek Genel Müdürü'nün maaşı 35 bin TL mi?
07 Mayıs 2019 17:10