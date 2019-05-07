Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi
|07 Mayıs 2019 19:07
|Yazdır
Ankara Pursaklar'da uygulama esnasında sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mevlüt Metin, Çankırı'da düzenlenen törenle toprağa verildi.
Pursaklar'da uygulama esnasında sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mevlüt Metin'in cenazesi memleketi Çankırı'ya getirildi. Baba evine getirilen şehit için Sarıkaya Kötü Yeni Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şehidin ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Garnizon Komutan Vekili P. Albay Oğuz Çiçek, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, daire müdürleri STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk babası polis memuru Mevlüt Metin'in cenazesi Yapraklı Sarıkaya Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|58 yaşında bisikletle Türkiye'yi turluyor
07 Mayıs 2019 19:13
|Şehit sözleşmeli er Akkuş, son yolcuğuna uğurlandı
07 Mayıs 2019 19:03
|Polis memuru, mağarada bulduğu köpek yavrularına sahip çıktı
07 Mayıs 2019 17:30
|Artık 'kesik minare' değil
07 Mayıs 2019 17:10
|RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü
07 Mayıs 2019 16:48
|Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi
07 Mayıs 2019 16:33
|Havayolu şirketlerinden İstanbul seçimi için bilet kolaylığı
07 Mayıs 2019 16:20
|Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
07 Mayıs 2019 16:07
|İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
07 Mayıs 2019 16:05
|Yabancıların en çok konut aldığı ilimiz
07 Mayıs 2019 15:11