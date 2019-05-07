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Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 25 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 25 kişi gözaltına alındı.
 07 Mayıs 2019 19:10
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Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 25 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 25 kişi gözaltına alındı.

İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 14 farklı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 44 gram esrar ve 794 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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