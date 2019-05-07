Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 25 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 25 kişi gözaltına alındı.
|07 Mayıs 2019 19:10
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 25 kişi gözaltına alındı.
İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 14 farklı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 44 gram esrar ve 794 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.
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