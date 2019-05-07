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Türkiye gündemine oturan Zeynep'e validen hediye

Samsun Valisi Osman Kaymak, Zeynep Uysal ve öğretmeninin okulda ziyaret ederek, Zeynep'e drone hediye etti.
 07 Mayıs 2019 19:16
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Türkiye gündemine oturan Zeynep'e validen hediye

Samsun'da, doğuştan bedensel engelli 10 yaşındaki Zeynep Uysal'ın gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir ile birlikte yaptığı tango gösterisi, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Samsun Valisi Osman Kaymak, Zeynep Uysal ve öğretmeninin okulda ziyaret ederek, Zeynep'e drone hediye etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan Zeynep Uysal, yaklaşık 4 yıl önce beden eğitimi öğretmeni olan ve gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir (31) ile bir dans kulübü başkanı vasıtasıyla tanıştı. Eğitimler sonucunda Özdemir ile dans etmeyi öğrenen Uysal, çeşitli etkinliklere katıldı. Aynı zamanda 75'inci Yıl Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Zeynep Uysal'ın Çağlar Özdemir ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları tango gösterisi ise sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Video sonrasında ise hem Uysal'a hem de Özdemir'e azimlerinden dolayı tebrik mesajları geldi.

Samsun Valisi Osman Kaymak da Zeynep ve öğretmeni Çağlar Özdemir'i okulunda ziyaret etti. Vali Kaymak, tekerlek sandalyeye bağlı olan Zeynep'e drone hediye etti.

"Zeynep ve öğretmeni herkese örnek oldular"

Dezavantajlı öğrencilere her zaman destek verilmesi gerektiğini ifade eden Vali Osman Kaymak, "Zeynep kızımızın sosyal medyada çok sayıda izlenmeye ulaştığını duyunca kendisini okulda ziyaret etmek istedim. Öğretmenimiz ve kızımızı ayrıca tebrik ediyorum. Bir şeyi isteyince mutlaka engeller kalkıyor. Hiçbir şey sizin başarınıza engel değil. Öğretmenimiz ve Zeynep, sabırla bu çabayı gösterdiler. Böylece Zeynep, çok güzel bir dans gösterisi ortaya koydu. Zeynep, daha önceden içine kapanık bir kızmış. Şimdi ise dansla beraber yüzü gülüyor güzellikleri anlatıyor. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için çok önemli. Okullarda bu tür durumu olan öğrencilerimize imkan verildiği zaman böyle güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Bu davranışlarıyla başkalarına da örnek oldular. Kızımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Örnek bir çalışma ile herkesin yüzünü güldürdüler" dedi.

Ziyaretin ardından kısa bir gösteri yapan Zeynep ve öğretmeni Çağlar Özdemir, yine büyük bir beğeni aldı. Ziyarete ayrıca İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve öğrenciler ile veliler katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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