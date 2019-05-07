1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınıfta cinsel içerikli film izleyen öğretmen tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal bilgiler öğretmeni H.I.Ö. (58), Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı.
 07 Mayıs 2019 19:26
Yazdır
Sınıfta cinsel içerikli film izleyen öğretmen tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal bilgiler öğretmeni H.I.Ö. (58), Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

İlçedeki orta okulda görev yapan ve eşinden ayrı olan 3 çocuk babası H.I.Ö., veliler tarafından sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği ve müstehcen hareketler yaptığı iddiasıyla şikayet edildi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen, gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen öğretmen, çıkartıldığı adliyede savcılık tarafından tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kadirli Cumhuriyet Savcılığı, H.İ.Ö.'nün serbest bırakılmasına itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Osmaniye 2.Sulh Ceza Mahkemesi, H.İ.Ö'nün tutulu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.İ.Ö. , hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den milli sporcu atama duyurusu
07 Mayıs 2019 16:01		 Öğretmen, boş zamanlarında erken yaşta evliliğin sakıncalarını anlatıyor
07 Mayıs 2019 11:29
İngilizce öğretmeni intihar etti
06 Mayıs 2019 23:22		 Öğrencilerin hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi
05 Mayıs 2019 21:58
Gezgin öğretmen doğa tutkunlarına ilham oluyor
04 Mayıs 2019 23:50		 MEB'den, yönetici görevlendirmede yeni talimat
04 Mayıs 2019 22:39
Tango yapan Zeynep ve Çağlar öğretmene destek yağdı
04 Mayıs 2019 15:52		 Öğretmenlerini son yolculuğunda yalnız bırakmadılar
04 Mayıs 2019 14:59
Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
04 Mayıs 2019 10:53		 Öğretmenler projeleriyle yarışıyor
02 Mayıs 2019 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - Göçmenler sırtımızdaki yük mü?19:42 - Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu19:38 - Okul duvarlarını tuvale çevirdiler19:34 - Sosyal medya gençlerin mutluluğunu etkilemiyor19:30 - O lise öğrencisinin babası da tutuklandı19:26 - Sınıfta cinsel içerikli film izleyen öğretmen tutuklandı19:23 - 'İzlediğimiz filmlerden profilimizi çıkarabiliyorlar'19:22 - Abdullah Gül, YSK kararını, 367 kararıyla denk tuttu19:20 - Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı19:16 - Türkiye gündemine oturan Zeynep'e validen hediye
19:13 - 58 yaşında bisikletle Türkiye'yi turluyor19:10 - Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 25 gözaltı19:07 - Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi19:03 - Şehit sözleşmeli er Akkuş, son yolcuğuna uğurlandı19:02 - MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor18:55 - Özkan: YSK, hukuk çerçevesinde karar veriyor18:49 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İBB Başkanlık binasına geldi18:39 - Üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi: 25 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gubaz 5
eczane 2
çok isabet olmuş 1
ales 5
jet imam 4
şu an çalan şarkı 2
şık 2
zümrüd-ü anka kuşu 2
kermes 3
İstanbuldan yükselen protesto sesleri 3
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam