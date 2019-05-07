O lise öğrencisinin babası da tutuklandı
|07 Mayıs 2019 19:30
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Kastamonu'da, Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı seçilen Nejdet Öszoy'u (50), durakta yolcu beklerken tabanca ile vurarak öldüren lise öğrencisi H.C.K.'nın (16) babası Erol K., cinayeti azmettirmekten tutuklandı.
İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında 4 gün önce meydana gelen olayda, S.S. Öz Taşköprü Minübüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy, durakta minibüsünde yolcu beklerken, lise öğrencisi H.C.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi, H.C.K ise kaçtı. Polisin kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldığı H.C.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BABASI DA TUTUKLANDI
Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, H.C.K.'nın babası Erol K., cinayeti azmettirdiği gerekçesi ile gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Erol K., savcının yaptığı itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı. Erol K. tekrar sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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