İstanbul Valisi Yerlikaya, İBB binasından ayrıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasından ayrıldı
|07 Mayıs 2019 20:40
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23 Haziran'da yenilenecek seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasına geldi. Yaklaşık 1 buçuk saat içeride kalan Vali Yerlikaya, başkanlık binasından ayrıldı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
23 Haziran'da yenilenecek seçime kadar İBB Başkan Vekili olarak görev yapacak olan Vali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasına geldi. Yaklaşık 1 buçuk saat içeride kalan Vali Yerlikaya, başkanlık binasından ayrıldı. Yerlikaya basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.
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