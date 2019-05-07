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Traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü

Devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
 07 Mayıs 2019 20:48
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Traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezine 22 kilometre mesafede bulunan Müstecep Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müstecep Ortaokulunda okuyan 14 yaşındaki Abdulbaki Alkan, kullandığı traktörle okuldan dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Alkan, olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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