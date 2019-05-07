İstanbul'da raylı sistemde sefer saatleri uzatıldı

BİR KAVANOZ BAL KARŞILIĞINDA ALDIKLARI OTOMOBİLİ BU HALE GETİRDİLER Bursa'nın İnegöl ilçesinde klasik araç meraklısı iki arkadaş, bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek aldıkları Rus yapımı 1984 model Moskoviç marka otomobili, aynı markaya ait 3 aracın parçalarıyla yeniledi.İlçede özel bir hastanede çalışan Ayhan Kısacık (30), yaklaşık 6 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiğinde kapıda duran 1984 model çekme belgeli Moskoviç marka otomobili gördü.Otomobilin sahibi, yeni araç aldığını ve bu eski otomobili artık kullanmadığını söyleyince Kısacık, bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek aracı satın aldı.Tamir ettirip otomobili tekrar trafiğe çıkarmak isteyen Kısacık, birkaç tamirciyle görüştükten sonra maliyetin yüksek olması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.Kısacık ve Çetinkaya yaptıkları araştırmalar sonucunda aynı markada 2 otomobil ve bir pikap daha satın alarak, bu araçların parçalarıyla ilk aldıkları otomobilin onarımına başladı. İki arkadaşın geceleri çalışarak restore ettiği otomobil, muayeneden geçerek trafiğe çıktı.