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Tüketiciler en çok neden şikayet etti?

Tüketici hakem heyetlerince yılın ilk 4 ayında 191 bin 18 başvuru karara bağlanırken, bu başvuruların yüzde 63'ü tüketiciler lehine sonuçlandı- "Perakende ticaret" 83 bin 832 başvuruyla en fazla şikayete konu sektör oldu
 07 Mayıs 2019 21:01
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Tüketiciler en çok neden şikayet etti?

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerince yılın ilk 4 ayında 191 bin 18 başvuru karara bağlanırken, bu başvuruların yüzde 63'ünde tüketiciler haklı bulundu. En fazla şikayetin geldiği sektör 83 bin 832 başvuruyla "perakende ticaret" oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, nisan sonu itibarıyla tüketici hakem heyetlerince 191 bin 18 başvuru karara bağlandı. Başvuruların yüzde 63'ü tüketicilerin lehine, yüzde 37'si aleyhine sonuçlandı.

Başvuruların sektörlere göre dağılımına bakıldığında, 83 bin 832 müracaatla "perakende ticaret"in başı çektiği görüldü. "Finansal hizmetler" sektörüne yönelik 51 bin 422, "abonelik hizmetleri"ne ilişkin 23 bin 294, "ulaşım, sağlık, eğitim hizmetleri" sektörü için 5 bin 840 ve "turizm hizmetleri"ne yönelik bin 264 başvuru alındı. "Diğer" sektörlere ilişkin 22 bin 707 başvuruyla beraber tüketici hakem heyetlerine yaklaşık 170 milyon lira tutarında 188 bin 359 başvuru yapıldı. Geçmiş dosyalarla birlikte yılın ilk 4 ayında karara bağlanan başvuruların sayısı 191 bini geçti.

- 14 milyondan fazla başvuru karara bağlandı

Tüketici hakem heyetleri, satın aldıkları mal veya hizmetler nedeniyle satıcı veya sağlayıcılarla uyuşmazlık yaşayan ve sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketicilerin, daha hızlı, masrafsız ve kısa sürede çözüme ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla mahkeme öncesi çözüm merci olarak kurulduğu 1995 yılından bugüne ilçe kaymakamlıkları ve ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet veriyor.

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla önemli rol üstlenen tüketici hakem heyetlerinin organizasyon yapısı 1 Ağustos 2018 itibarıyla coğrafi konumları ve yapılan şikayet sayıları dikkate alınarak yeniden yapılandırılmıştı. Bu kapsamda, mevcut tüketici hakem heyetlerinin yetki alanları yeniden düzenlenerek 211 tüketici hakem heyeti "karar mercisi" olarak yetkilendirilmişti.

Tüketici hakem heyetlerince bugüne kadar karara bağlanan başvuru sayısı 14 milyonu aştı.
Anadolu Ajansı
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