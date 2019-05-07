Okul müdürünü öldüren sanıklar hakim karşısına çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili iki öğrenci ve bir velinin yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı yapılan duruşmada gizli tanık dinlenildi.

Tutuklu sanıklar İ.P. ile U.Y. ve babası B.Y'nin tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

Bu arada bazı öğretmen ve okul müdürleri de hayatını kaybeden Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen'e destek vermek amacıyla adliyeye geldi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Süleyman Coşkun, yargılanma sürecinde 5'inci celsenin yapıldığını belirterek "Bugün kod adı 'Gökkuşağı' isimli gizli tanık katılmıştır. Duruşmada karar için sona doğru gelinmektedir." ifadesini kullandı.

- Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateşle yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrenciler ve azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.