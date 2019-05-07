1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul müdürünü öldüren sanıklar hakim karşısına çıktı

Tutuklu 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi
 07 Mayıs 2019 21:21
Yazdır
Okul müdürünü öldüren sanıklar hakim karşısına çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili iki öğrenci ve bir velinin yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı yapılan duruşmada gizli tanık dinlenildi.

Tutuklu sanıklar İ.P. ile U.Y. ve babası B.Y'nin tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

Bu arada bazı öğretmen ve okul müdürleri de hayatını kaybeden Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen'e destek vermek amacıyla adliyeye geldi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Süleyman Coşkun, yargılanma sürecinde 5'inci celsenin yapıldığını belirterek "Bugün kod adı 'Gökkuşağı' isimli gizli tanık katılmıştır. Duruşmada karar için sona doğru gelinmektedir." ifadesini kullandı.

- Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateşle yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrenciler ve azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınıfta cinsel içerikli film izleyen öğretmen tutuklandı
07 Mayıs 2019 19:26		 MEB'den milli sporcu atama duyurusu
07 Mayıs 2019 16:01
Öğretmen, boş zamanlarında erken yaşta evliliğin sakıncalarını anlatıyor
07 Mayıs 2019 11:29		 İngilizce öğretmeni intihar etti
06 Mayıs 2019 23:22
Öğrencilerin hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi
05 Mayıs 2019 21:58		 Gezgin öğretmen doğa tutkunlarına ilham oluyor
04 Mayıs 2019 23:50
MEB'den, yönetici görevlendirmede yeni talimat
04 Mayıs 2019 22:39		 Tango yapan Zeynep ve Çağlar öğretmene destek yağdı
04 Mayıs 2019 15:52
Öğretmenlerini son yolculuğunda yalnız bırakmadılar
04 Mayıs 2019 14:59		 Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
04 Mayıs 2019 10:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınıfta smackdown oynayan liseliler 3
eczane 2
chp'nin yaptığı akılalmaz nanoteknolojik hile 3
anadolu ajansı'nın kadir mısıroğlu paylaşımı 1
etiketlere bakmadan alışveriş yapmak 7
hayattan soğutan şeyler 4
özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 3
insan beyni 2
ales 5
doların 6 lira olması 6
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam