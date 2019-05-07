1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor

TÜMOSAN'ın yüzde 100'e yakın yerlilikte geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat, IDEF'19'da tasarımın çok daha detaylandırıldığı yeni prototipiyle sergilendi- Pusat'ın gücü yakın zamanda patlatma testiyle sınanacak- TÜMOSAN Kara Araçları Tasarım Müdürü Fatih Köse:- "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek mayın koruma testi çok önemli bir eşik"
 07 Mayıs 2019 21:25
Yazdır
Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor

TÜMOSAN bünyesinde oluşturulan kabiliyetlerle yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat, yakın zamanda patlatma testiyle gücünü ortaya koyacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kara araçları için motor geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, bu kritik alt sistemlerin bir araç platformu seviyesinde tasarımını ve araç platformunun tasarım, üretim ve kalifikasyon kabiliyetlerini bünyesinde oluşturdu. TÜMOSAN bu kabiliyetlerle yüzde 100'e yakın yerlilik oranındaki Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat'ı geliştirdi.

Pusat ile birlikte sadece alt sistem seviyesinde değil, araç platformu seviyesinde de doğrulaması yapılan motor, transmisyon ve yürür aksam gibi kritik alt sistemler, yerli ve milli ürünler olarak hizmete girecek.

13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtımı yapılan Pusat'ın, geçen 2 yılda kullanıcı makamlarının talepleri doğrultusunda detay tasarımı ve imalat süreçleri tamamlandı. Araç, yeni haliyle IDEF'19'da sergilendi.

TÜMOSAN mümkün olan en kısa zamanda aracı kullanıcı makamları tarafından gerçekleştirilecek saha ve kabul testlerine hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, araç için kritik öneme sahip ve güvenlik seviyesini ortaya koyacak olan "patlatma testi"nin fuardan kısa süre sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor.

- Yeni prototipte tasarım detaylandırıldı

TÜMOSAN Kara Araçları Tasarım Müdürü Fatih Köse, AA muhabirine, tanıtımın ardından geçen sürede kullanıcı makamların görüşleri doğrultusunda aracın tasarımını güncellediklerini söyledi.

IDEF'19'a yeni prototip araçla katıldıklarını belirten Köse, şöyle konuştu:

"Hedefimiz fuar öncesinde başladığımız geliştirme testlerini fuar sonrasında tamamlayıp, kullanıcı makamlarının sahada yapacağı testler için aracı en kısa zamanda hazır hale getirmek. IDEF'17'de anlattığımız konsept tasarımı şu an çok daha detaylandırdık. Aracımız TÜMOSAN'ın yerli motor, şanzıman ve yürür aksam sistemlerini içeriyor. Keza süspansiyon sistemi de aracın kendi ağırlık merkezine göre yine kullanıcı makamlarının isteklerine göre hazırlandı ve tasarlanarak imal edildi. Bunun dışında yine kullanıcıların istediği balistik zırh tasarımı, mayın koruması tasarımı gibi hususlar 2 sene içinde gerçekleştirildi. Zırh korumasında imalatla ilgili yetenekler de TÜMOSAN bünyesine kazandırıldı. Şu anda hedefimiz kullanıcıların testleri için prototipi en kısa zamanda hazır hale getirmek. Bu sayede Türkiye'nin yerli motor, şanzıman ve yürür aksamıyla kalifiye olan ilk zırhlı askeri aracı da hizmete girmiş olacak."

Köse, aracın göreve hazır hale gelmesiyle ilgili hedefleri olduğunu ancak takvimin kullanıcı makamların beklentileri doğrultusunda şekilleneceğini bildirdi.

Son çıkan ürünle ilgili de kullanıcı görüşlerini fuar sırasında aldıklarını ifade eden Köse, sonrasında bu süreci devam ettireceklerini dile getirdi.

Gelecek dönemde gerçekleştirilecek mayın koruma testinin çok önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bunun dışında şu anda yürüyen aracımız üzerinde hareket kabiliyeti testleri, silah sisteminin entegrasyonuna yönelik testler yapılacak. Bunlar bizim için oldukça önemli. Belli bir aşamadan sonra yol dayanım testleri gerçekleştirilecek. Motor, transmisyon ve yürür aksamını da araç üzerinde, araç seviyesinde kalifiye edeceğimiz için bu testleri oldukça sıkı ve yoğun şekilde yürütüyor olacağız."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Silahlı kuvvetlere minyatür füze
07 Mayıs 2019 21:29		 Mahkumlar üretiyor, 8 ülkeye satılıyor
07 Mayıs 2019 21:13
Göksu Vadisi'nin eriği Türkiye'ye dağıtılıyor
07 Mayıs 2019 21:05		 Atıklardan ekonomiye 10 milyar liralık katkı mümkün
07 Mayıs 2019 20:57
Tarımda katma değeri yüksek üretim hamlesi
07 Mayıs 2019 20:44		 Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
07 Mayıs 2019 19:46
Çeyrek altın ne kadar?
07 Mayıs 2019 12:44		 Gün ortası döviz fiyatları
07 Mayıs 2019 12:07
Hava yoluyla 4 ayda yaklaşık 57,2 milyon yolcu taşındı
07 Mayıs 2019 11:22		 TESK'ten 'hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi artırılsın' talebi
07 Mayıs 2019 11:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk askeri 1
ayrılık 2
konuşmayı sevmeyen insan 3
ekrem imamoğlu 7
demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik 1
Simurganka 1
demirtaş'ın seçimler öncesi hapisten çıkarılması 4
teravih 1
hiç sorun değil 2
Game of Thrones 2
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam